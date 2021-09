Leserbrief Wo führt das noch hin? Zum gegenseitigen Umgang während der Pandemie

Wer hätte das je gedacht, dass ein Virus unser soziales, wirtschaftliches, politisches und medizinisches Umfeld so verändern kann? Ich nicht! Ich bin nun seit über 27 Jahren im Gesundheitswesen tätig und habe wirklich schon vieles gesehen und erlebt.

Ging es anfangs noch um ein unbekanntes Virus mit ebenso unbekannten Folgen, frage ich mich täglich mehr, ob es nur noch um das Virus respektive unsere Gesundheit geht oder ob hier nicht auch andere Ideen dahinterstecken könnten, welche in naher Zukunft verwirklicht werden sollten. Wo führt uns die Reise hin? Nein ich bin kein Verschwörungstheoretiker, kein Covidiot, kein Rechtsradikaler, kein Nazi, kein Schwurbler, kein Impfgegner. Ich durfte vor vielen Jahren mein Medizinstudium beenden. Da habe ich gelernt, wissenschaftlich zu denken und zu arbeiten. Evidence based heisst das Schlagwort bei uns Ärzten. Leider vermisse ich in der ganzen Coronadiskussion dieses Evidence-based-Denken. Anstatt aufgrund seriöser Studien, welche in der Zwischenzeit weltweit vorhanden sind, die weiteren Entscheidungen zu fällen, im Dialog aufeinander zuzugehen im Sinne einer konstruktiven Lösungsfindung, wird die Gesellschaft gespalten.

Es gibt nur noch Schwarz und Weiss. Namhafte, weltbekannte Wissenschafter werden denunziert, nur weil sie anderer Meinung sind. Ja, es ist schon so weit, dass man im Aufzug eines Einkaufscenters von einer fremden Person gefragt wird, ob man geimpft sei. Wo führt das noch hin? Gesundheitspass für alle und alles? Separate Restaurants für Geimpfte und Ungeimpfte, sorry Unbeugsame? Höhere Krankenkassenprämien für Ungeimpfte? Separate Wohnblocks für Ungeimpfte? Eigene Spitäler und Einkaufsläden für Ungeimpfte?

Im Jahr 2006 durfte ich das schöne Südafrika bereisen. Der Tourguide erzählte uns von den düsteren Jahren der Apartheid, als sogar die Toiletten noch nach Hautfarbe getrennt waren. Wollen wir/Sie das wirklich auch bei uns? Wäre nicht allen Menschen besser gedient, sich an einen Tisch zu setzen, die Fakten zu diskutieren und dann sinnvolle, nicht überstürzte Lösungen zu finden? Gibt es auch alternative Wege aus der Pandemie oder nur diesen einzigen, welcher uns täglich aufgezeigt wird? Vielleicht gibt es noch Politikerinnen und Politiker in diesem Land, die nicht nur aufgrund einer Wiederwahl sich dieses Anliegens zusammen mit medizinischen Fachpersonen annehmen könnten. Das wäre für mich und wahrscheinlich für viele andere Personen Weihnachten und Ostern zusammen.

Ich hoffe, Sie mit meinem Leserbrief etwas zum Nachdenken gebracht zu haben. Auch wenn ich nun massenhaft beleidigende, denunzierende E-Mails erhalten werde, ich musste meine Gedanken einfach loswerden und habe mich deshalb auf das Glatteis begeben. Ganz im Sinne von Cogito, ergo sum («Ich denke, also bin ich», Rene Descartes) danke ich fürs Lesen und wünsche allen Menschen viel Kraft und Mut in dieser schwierigen Zeit.

Alexander Achermann, Arzt, Baar