Leserbrief Wo ist die Schweiz, die ich als Kind erlebt habe? Gedanken zum Wachstum

Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Autobahn A14 – Baar-Rotkreuz (Blegikurve) – zu einer dreispurigen Autobahn ausgebaut. Der Verkehr war danach wirklich fliessender. Jedoch scheint es mir, dass nun die Anzahl Fahrzeuge, die diese Strecke benutzen, extrem zugenommen hat und man jetzt auf eine vierspurige Autobahn ausbauen könnte. Weshalb verbauen wir unsere Innerschweiz mit Wohn- und Bürohäusern, was logischerweise zu Mehrbevölkerung und Mehrverkehr beiträgt? Wir laden je länger je mehr ausländische Bürger dazu ein, bei uns sesshaft zu werden. Doch wir sind ein zu kleines Land, um unbeschränkt zu wachsen… Wo ist die Schweiz, die ich als Kind und als Jugendliche erlebt habe? Mit viel Platz, weniger Verkehr und Staus, Flanieren in Zug am See mit Begegnung von Menschen, die man kennt und so weiter. Manchmal komme ich mir fremd vor im eigenen Kanton. Schade, diese Entwicklung.

Silvia Hofer, Rotkreuz