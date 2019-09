Wohin mit den hohen Überschüssen im Kanton Zug? Es geht um 150 Millionen Franken

(haz) Die Fraktionen im Zuger Kantonsrat zeigen sich durchweg erfreut, dass die Kantonsfinanzen wieder mehr als im Lot sind. Es werden allerdings auch erste Forderungen laut. So schreibt SVP-Fraktionschef Manuel Brandenberg: «Mit Blick auf die prognostizierten Ertragsüberschüsse von über 100 Millionen Franken pro Jahr in den nächsten Jahren wird das Parlament Steuersenkungen zu prüfen haben. Der Staat soll überschüssiges Geld an die Familien und die Bürger zurückgeben. Es gehört ihnen.»



Alois Gössi, Fraktionschef der SP, äussert sich folgendermassen: «Wir sind sehr zufrieden mit diesem budgetierten Mehrertrag. Sehr begrüssen wir aufgrund der sehr guten finanziellen Lage eine Einmalzulage an das Personal sowie eine Aufstockung bei der Prämienverbilligung. Uns geht dies jedoch zu wenig weit: Wir fordern, dass weitere getroffene Sparmassnahmen, die uns nicht sinnvoll erscheinen, rückgängig gemacht werden. Das Beibehalten des aktuellen Steuerfusses befürworten wir.»



«Mit dem erwarteten strukturellen Überschuss in naher Zukunft werden Begehrlichkeiten geweckt, ohne die Prognosen in einen grösseren Gesamtkontext zu stellen. Noch tiefere Unternehmenssteuern werden international nicht geduldet und noch tiefere Privatsteuern für reiche Ausländer sind für uns keine Option», so Thomas Meierhans, CVP-Fraktionschef. «Die CVP ist dezidiert gegen weitere Steuersenkungen. Konkret wird die CVP in den Budgetberatungen einen einmaligen Betrag von 30 Millionen Franken an die ZVB für die Beschaffung von neuen, umweltfreundlichen Elektrobussen fordern.»



Karen Umbach, Fraktionschefin der FDP, sagt: «Die neueste Entwicklung der Steuereinnahmen ist erfreulich, aber kein Grund zur Euphorie. Die konjunkturellen Aussichten sind gedämpft. Ich halte die Auszahlung einer Einmalzulage an die Mitarbeiter der Verwaltung und die Aufstockung der Prämienverbilligung für richtig. Darüber hinaus plädiere ich weiterhin für einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern und für Zurückhaltung bei den Ausgaben.»



Andreas Lustenberger, ALG (in Vertretung des Fraktionschefs), sagt dazu: Mit dieser Ausgangslage ist für die Alternativen – die Grünen klar, dass notwendige Investitionen nicht länger aufgeschoben werden dürfen. Wir fordern den Regierungsrat auf, eine langfristige Investitionsstrategie in den Bereichen Klima, Bildung und Soziales auszuarbeiten. Zudem soll die Regierung überprüfen, ob gewisse Sparmassnahmen im Bereich der Leistungsvereinbarungen rückgängig gemacht werden müssen.»