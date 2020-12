Wohlbefinden Der Kanton Zug wählt einen «einzigartigen Weg» im Gesundheitsbereich Die Sport- und Gesundheitsförderung ist in einem Amt zusammengelegt worden.

(bier) Mit der Zustimmung zur Namensänderung in «Amt für Sport und Gesundheitsförderung» hat der Zuger Regierungsrat am 1. Dezember die Zusammenlegung der Sport- und Gesundheitsförderung offiziell gemacht. «Damit unterstützt er die Verschmelzung von zwei Aufgabenbereichen der Gesundheitsdirektion, die bereits im letzten Jahr vollzogen wurde und die sinnvolle Synergien ermöglicht», geht aus einer Mitteilung vom Montag hervor. Ende Dezember wird das Amt, das unter der Leitung von Felix Jaray steht, in Steinhausen neue Räumlichkeiten beziehen.

Der Amtsleiter Felix Jaray (links) und der Designer Sandro Zorzenone in den neu gestalteten Räumlichkeiten des Amts für Sport und Gesundheitsförderung. Bild:PD

Weil Gesundheit viel mit Bewegung zu tun habe, sei die engere Vernetzung von Sport und Gesundheitsförderung wichtig. «Wir wollen mit unseren Aktivitäten der Zuger Bevölkerung noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Lebenskompetenzen in den Bereichen Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit zu verbessern», fasst Gesundheitsdirektor Martin Pfister die Gründe für diese Zusammenlegung zusammen.

Dieser für die Schweiz laut Mitteilung einzigartige Ansatz soll zur «integrativen Stärkung der körperlichen und geistigen Gesundheit» der Zuger Bevölkerung beitragen.

Weiterhin in Kooperation mit Sportvereinen

Auch mit dieser Verschmelzung bleibe der Sport ein zentraler Aufgabenbereich des Amts. Es werde in enger Zusammenarbeit mit den unzähligen Sportvereinen weiterhin dafür sorgen, allen Zugerinnen und Zugern Zugang zur lokalen Sportinfrastruktur zu bieten.