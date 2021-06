Wohnbauprojekt Die Bauherren wollen die Scheibenhäuser in Inwil durch Hochhäuser ersetzen Die Bauherrschaft, welche die vier markanten Häuser in Baar-Inwil aus den 1960er-Jahren durch Neubauten ersetzen will, orientierte über den Gewinner der Konzept-Studie. Dieser fehlen zwar noch die detaillierten Pläne, jedoch zeigt sie, wie die bestehende Fläche genutzt werden soll. Auffällig: Das Grün rundherum bleibt erhalten, allerdings in anderer Form.

In den 1960er-Jahren mit Fertigelementen hochgezogen, hatten die sogenannten Scheibenhäuser in Baar-Inwil damals bei vielen Zugern einen schlechten Ruf. Mächtige Gebäude wie diese waren zudem im Kanton Zug noch selten. Diese Sichtweise ist heute Makulatur. Zusammenrücken ist angesagt. Die Bewohner in den vier Scheibenhäusern in Inwil praktizieren die Wohnform der Zukunft schon. Bald sollen sie dies in Bauten tun können, die technisch dem heutigen Standard genügen. Seit Dienstag, 1. Juni, ist klar, für welches Konzept für den Ersatzneubau der rund 60 Jahre alten Häuser im Herzen von Inwil sich die Bauherrschaft entschieden hat.

Die zehn Jurymitglieder unter dem Vorsitz des Basler Architektur-Professors Meinrad Moser entschieden sich für ein Konzept des Studios Märkli und Christophe Girot Landschaftsarchitektur. Wie später noch zu hören war, habe die Jury den Entscheid einstimmig gefällt. Das Siegerkonzept sieht anstelle der vier Scheibenhochhäuser vier Hochhäuser vor. Indem alle Parkplätze im neuen Projekt in einer Tiefgarage platziert werden würden, gewinne, so Moser, auch die Umgebung dazu. Wer auf www.areal-rigistrasse.ch den Blick von oben auf das Siegerprojekt wirft, stellt fest: Die vier Hochhäuser sind auf dem Gelände so drapiert, dass es den Eindruck macht, als stünden sie auf einer Insel.

Die Scheibenhäuser in Baar-Inwil werden abgerissen und durch moderne Hochhäuser ersetzt.



Bild: Maria Schmid

(6. Oktober 2020)

Moser erwähnte den Grüngürtel wiederholt während seiner Äusserungen zur Entscheidungsfindung. Dieser Freiraum sei heute sehr, sehr wichtig. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass heute die Wohnung mehr als nur Schlafstatt sei. Meinrad Moser lobte die auserwählten Projektautoren und sagte:

«Sie schaffen es mit einem minimalen Grundriss, das Maximale herauszuholen.»

Derweil betonte der Vertreter der BVK-Personalfürsorgestiftung Stefan Schädle, dass es heute beim Bauen auch darum gehe, dieses möglichst ressourcenschonend zu tun.

Die Ausnützungsziffern der eingereichten Projekte unterscheiden sich nur minim

Obwohl sich die sechs eingereichten Projektstudien in vielen Dingen unterscheiden, schätzt der Architekturprofessor Meinrad Moser, dass sich alle Modelle in Sachen Ausnützungsziffer höchstens um zehn Prozent plus oder minus unterscheiden. Christof Graf, Vertreter der V-Zug Pensionskasse, räumte auf Nachfrage einer der Anwesenden ein, dass es nicht angedacht sei, um die Siedlung einen Zaun zu bauen.

Eine Eigenheit der heutigen Häuser – sie stehen faktisch auf Stelzen – soll auch die neuen Gebäude auszeichnen. Meinrad Moser sieht dort die Möglichkeit eines Treffpunktes der Hausbewohner. In den vier Stelzenhäusern in Inwil wohnen aktuell in 216 Wohnungen rund 600 Bewohner. In der zukünftigen Anlage sind 316 Wohnungen eingeplant. Wie Christof Graf von der V-Zug Pensionskasse sagte, sind die Grundrisse variabel. Will heissen: Es gibt kleinere und grössere Wohnungen mit der gleichen Anzahl Zimmer.

Preisgünstiges Wohnen

Ein Punkt, der im Kanton Zug bei Wohnbauprojekten immer wieder zur Sprache kommt: Wie sieht es mit den preisgünstigen Wohnungen aus? Aktuell sind diese Kriterien erfüllt. Viele der heutigen Bewohner der vier Scheibenhäuser äussern sich auch dahingehend, dass sie gerne bleiben möchten. Graf wie auch Schädle bekannten sich an der Informationsveranstaltung wiederholt dazu, dass preisgünstiger Wohnungsbau zum Projekt gehöre.

Diesbezüglich ist beim Baarer Gemeinderat auch schon eine Interpellation eingereicht worden. Was die beiden Bauherrenvertreter nicht sagen: Wie viele Wohnungen diesem Label entsprechen sollen. Zwei der vier in Inwil geplanten Hochhäuser sollen 53 Meter hoch sein. Zum Vergleich: Das Uptown neben der Bossard-Arena ist 63 Meter hoch. Die anderen beiden Gebäude dürften ein oder zwei Stockwerke weniger in die Höhe ragen. So oder so erfüllen alle Gebäude die schweizerische Definition von Hochhaus. Die Grenze ist dort mit 30 Metern Höhe definiert. Was über dieses Mass hinausgeht, ist ein Hochhaus.

Umsetzung der vier Häuser in einem Zeitraum von zehn Jahren

Läuft alles wie geplant, dann könnte die Bauherrschaft bis Ende 2023 den notwendigen Bebauungsplan in den Händen haben. Die Umsetzung des Projekts soll in Etappen erfolgen. Das Haus, welches auf diesem Baufeld als erstes erstellt worden ist, wird als erstes auch wieder rückgebaut. Der Fahrplan der beiden Bauherren sieht vor, 2025 mit dem Bau des ersten Hauses zu beginnen. Die Bauarbeiten für die ganze Liegenschaft dürften rund zehn Jahre dauern. Die von den beiden Personalfürsorge-Organisationen verantwortete Umsetzung beginnt wohl Mitte 2024 mit dem von ihr als «Einmietung» bezeichneten Vorgang. Ohne Kündigungen ist dies nicht zu schaffen, wenn auch viele Parteien sich geäussert haben, ihren Lebensmittelpunkt weiterhin in Baar-Inwil aufrecht erhalten zu wollen.