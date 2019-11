Wohnhaus in Menzingen nach Brand unbewohnbar In Finstersee in Menzingen brach am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Der Sachschaden ist gross, Verletzte gab es keine.

Das Wohnhaus in Finstersee wurde durch den Brand stark beschädigt. (Bild: Zuger Polizei)

(jus) In Menzingen stand am Samstag, 23. November, ein dreistöckiges Bauernhaus in Brand. Kurz nach 15:00 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass ein Haus in Finstersee brenne. Als die Einsatzkräfte beim Brandort eintrafen, loderten die Flammen auf einer Seite aus der Hausfassade und die Rauchentwicklung war bereits sehr stark, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Föhn erschwerte die Löscharbeiten

Die Feuerwehr begann sofort von aussen mit den Löscharbeiten. Gleichzeitig drangen die Atemschutztrupps ins Gebäudeinnere vor. Es gelang ihnen, die Flammen sowie verschiedene Glutnester zu löschen. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch den starken Wind, der die Flammen immer wieder neu entfachte.

Der 43-jährige Hausbewohner befand sich beim Brandausbruch nicht im Gebäude. Verletzt wurde daher niemand. Der Sachschaden ist aber beträchtlich – die genaue Höhe kann gemäss der Zuger Polizei noch nicht beziffert werden. Das Wohnhaus ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Grosser Sachschaden, Haus nicht mehr bewohnbar, glücklicherweise niemand verletzt - so lautet die Bilanz nach einem Wohnhausbrand in Finstersee (Gemeinde Menzingen) am Samstagnachmittag. Die Brandursache ist noch unklar und wird abgeklärt. ^klfr



Im Einsatz standen am Samstag 50 Angehörige der Feuerwehren Menzingen, Neuheim und der Stützpunkt-feuerwehr Zug (FFZ), der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.