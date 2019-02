Wein-Wundermittel eines Menzingers stösst auf Skepsis Der Menzinger Tüftler Lars Rominger hat ein kleines Instrument zur Weinveredelung entwickelt, womit Weine praktisch im Handumdrehen wie edle Tropfen schmecken sollen. Dieses trifft nicht bei allen Weinkennern auf offene Ohren. Laura Sibold

Der «Barriqueur» zur Weinveredelung besteht aus einem Holzdübel und einem Plastikstab. (Bild: Stefan Kaiser (1. Februar 2019))

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Element aus einem Experimentierkasten für Kinder. Ein 30 Zentimeter langer Plastikstab, dazu zehn kleine Dübel aus Eichenholz. Laut Erfinder Lars Rominger reicht dies allerdings aus, um einen mittelmässigen Wein innerhalb einer Stunde in einen edlen Tropfen zu verwandeln. Der Menzinger Chemiker hat vor einigen Jahren den «Barriqueur» entwickelt, der laut eigenen Angaben dieselbe Wirkung auf den Geschmack eines Weins habe, wie die 15-monatige Einlagerung im Eichenfass.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Nach dem Entkorken der Weinflasche wird der Holzdübel auf den Kunststoffstab gesteckt und in den Wein getaucht. Der Stab bleibt mindestens eine Stunde in der Flasche, danach ist der veredelte Wein genussbereit. Ein Eichenfass gebe im Lauf von mehreren Monaten Aromakomponenten und Gerbstoffe an den Rebsaft ab, erklärt Lars Rominger. Dasselbe leiste der kleine Eichenholzdübel, nur in massiv kürzerer Zeit. Durch Kundenrückmeldungen wisse er zudem, dass der «Barriqueur» Weinfehler wie Korkgeschmack beseitigt.

«Master of Wine» hält nichts davon

Eine kleine Erfindung soll gleich wirken wie die Jahrhunderte alte Tradition der Lagerung von Weinen? Manch einem Weinkenner mögen bei diesem Gedanken die Haare zu Berge stehen. Rominger, der seit 20 Jahren die Rominger Kunststofftechnik GmbH in Edlibach führt, ist sich dieser Kritik bewusst. «90 Prozent der Leute haben ein Problem mit meiner Idee, weil sie gegen das Brauchtum verstösst. Statt sich auf einen Versuch einzulassen, weisen sie mein Produkt zurück.»

Es finden sich aber auch auf seiner Website Persönlichkeiten, die für den Menzinger Partei ergreifen, wie etwa alt Kantonsrat Thomas Brändle. Eine Nachfrage bei einigen Weinkennern ergibt ein durchzogenes Bild. Er könne sich grundsätzlich vorstellen, dass Romingers Vorgehen funktioniert, habe es aber nie selber ausprobiert, sagt etwa der Zuger Ueli Eggenberger, der jahrelang als Weinchef der Mövenpick-Gruppe amtete und ein eigenes Weingut im Thurgau hat. «Jeder Jahrgang eines Weins hat jedoch andere Qualitätsmerkmale bezüglich Säure, Gerbstoff und Tannin. Bevor man einen Wein altern lassen kann, muss man sein genaues Reifestadium kennen.»

Deutlichere Worte findet Philipp Schwander, der 1996 als erster Schweizer den Titel «Master of Wine» erlangte: «Alle paar Jahre gibt es wieder ein sogenanntes Wundergerät. Meist ist das völliger Schwachsinn.» Es sei möglich, dass der Wein durch den «Barriqueur» eine leichte Holznote erhalte, bei einer echten Barrique-Reifung gehe es jedoch um viel mehr. «Bei der Lagerung im Eichenfass findet eine leichte, kontrollierte Oxidation statt. Die kleinen, kurzkettigen Phenolmoleküle verbinden sich während der Reifezeit zu grösseren Molekülketten. Dadurch schmeckt der Wein runder, komplexer und finessenreicher», erklärt Schwander, der Inhaber der Selection Schwander in Zürich ist. Mit einem kleinen Holzdübel innerhalb einer Stunde denselben Effekt zu erzielen wie durch die 15-monatige Lagerung im Eichenfass, hält der «Master of Wine» schlicht für Unfug.

Verfahren und Rezeptur sind streng geheim

Skeptisch ist auch Walter Weber, Geschäftsleiter der Weber-Vonesch AG in Zug. Er habe noch nie von Romingers Erfindung gehört oder sie ausprobiert. Solche Ideen seien mit Vorsicht zu geniessen, zumal man ja nicht genau wisse, wie der «Barriqueur» funktioniert, sagt Walter Weber. «Das erinnert mich schon etwas an Geschmacksverstärker. Ob das noch etwas mit edler Weinproduktion zu tun hat, sei dahingestellt.» Lars Rominger hat seinen «Barriqueur» zur Weinveredelung übrigens bisher nicht patentieren lassen. Verfahren und Rezeptur sind jedoch streng geheim.