Wurden Tierschützer in Zug mit Mist beworfen? Am Wochenende fand auf dem Stierenmarktareal in Zug eine Tierausstellung statt. Die Polizei musste ausrücken.

Die Demonstranten wurden offenbar mit Mist beworfen. Bild: PD

Am vergangenen Freitag und Samstag organisierte die Schweizeroriginalbraunvieh Jungzüchtervereinigung die 17. Sorexpo. Seit ein paar Jahren findet die Veranstaltung in Zug auf dem Stierenmarktareal statt. Im Vordergrund steht jeweils die Prämierung der Tiere von Jungzüchtern. Dieses Jahr kündigte sich eine bewilligte Mahnwache von Tierschützern an, die mit Plakaten auf ihr Anliegen aufmerksam machten.

Am Samstagmorgen war es anscheinend mit dem Frieden vorbei: Die Tierschützer wurden angeblich mit Dreck beworfen und die Zuger Polizei musste ausrücken. Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden, bestätigte am Dienstag den Einsatz. «Wir haben vor Ort erste Abklärungen getroffen», sagte Kleiner. Betroffen vom sogenannten Mist-Angriff waren zwei Erwachsene und zwei Kinder. «Diese vier Personen haben jeweils eine Anzeige gegen unbekannt aufgegeben», erklärte Kleiner weiter. Nun würden Ermittlungen laufen.

Bis Dienstag keine Verdächtigen

«Wir nehmen den Fall ernst und haben mit den Geschädigten, Besuchern und dem Veranstalter gesprochen. Bis dato haben wir aber die oder den Verursacher noch nicht gefunden», hielt der Polizeisprecher fest und fügte hinzu: «Wir nehmen den Fall ernst.»