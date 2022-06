WWZ Wärmeverbund Ennetsee: Ausbau schreitet im Zentrum von Rotkreuz voran Der Wärmeverbund Ennetsee wird künftig ein grosses Gebiet von Perlen nach Rotkreuz mit Abwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia versorgen. Die Bauarbeiten der Fernwärmeleitungen sind in vollem Gange. Ab August wird das Zentrum von Rotkreuz erschlossen. Die Bauarbeiten finden innerhalb der Gemeinde- und Kantonsstrassen statt.

Die angespannte geopolitische Lage hat die Nachfrage nach CO 2 -freier Fernwärme massiv verstärkt. Viele Hauseigentümer wollen weg von Gas und Öl – und auf eine andere Heizart umsteigen. Eine solche Möglichkeit bietet der Wärmeverbund Ennetsee, der künftig ein grosses Gebiet von Perlen nach Rotkreuz mit Abwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia versorgen wird.

Die WWZ AG verfolgt konsequent das Ziel, Fernwärmelösungen für die nachhaltige Versorgung der Region mit klimafreundlicher Energie zu bauen und zu betreiben, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Wärmeverbund Ennetsee nimmt hierbei gemeinsam mit dem Energieverbund Circulago eine Schlüsselrolle im Kanton Zug ein.

Der Wärmeverbund Ennetsee wird im Endausbau weite Teile der Ennetseegemeinden mit CO 2 -freier Abwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia im Luzernerischen Perlen versorgen. «Ein grosser Teil der Transportleitungen von Perlen nach Rotkreuz sind bereits gebaut. Ab August werden wir das Zentrum in Rotkreuz erschliessen», wird Marcel Fähndrich, Leiter Wärme und Kälte bei der WWZ AG, in der Mitteilung zitiert.

Bauarbeiten bis Ende März

Im Rahmen des Ausbaus des Wärmeverbundes Ennetsee wird die erste Liegenschaft bereits aus der Energiezentrale Schöngrund in Rotkreuz versorgt. «Die WWZ AG hat sich zum Ziel gesetzt, auf die bevorstehende Heizperiode 2022/2023 möglichst viele Liegenschaften mit CO 2 -freier und preislich attraktiver Wärmeenergie zu versorgen», sagt Fähndrich. «Dazu müssen wir das Zentrum von Rotkreuz wird mit Fernwärmeleitungen erschliessen».

Parallel dazu werden Wasser-, Elektro und Telefonleitungen saniert. Die Bauarbeiten finden innerhalb der Gemeinde- und Kantonsstrassen statt und beginnen in verschiedenen Etappen im August 2022. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März 2024, vorbehältlich der Verfügbarkeit der Baumaterialien.

Die Betroffenen Anwohner werden von der WWZ AG schriftlich informiert werden. Die WWZ AG hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Risch, der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Zugerland Verkehrsbetriebe ein Verkehrskonzept erstellt. Für die Fussgänger und den Durchgangsverkehr wird es zu Anpassungen der Verkehrsführung kommen. Die WWZ AG ist bestrebt, die Arbeiten so kurz wie möglich zu halten und bittet für die Einschränkungen um Verständnis.

Die Vorbereitungen für die Erschliessung von Hünenberg-Bösch, Hünenberg-See, Cham und Äussere Lorzenallmend in Zug sind gestartet. Aktuell erfolgt die Projektierung der Transportleitung von Rotkreuz bis Hünenberg-See.