Vereine Zehn neue Pflegefachkräfte aus dem Kanton Zug 82 Personen sind kürzlich zu Pflegefachkräften HF ernannt worden. Darunter 10 Frauen aus dem Kanton Zug.

Sarah Felder, frisch gebackene Pflegefachfrau HF aus Steinhausen, freut sich über die Glückwünsche von Jörg Meyer und Brigitte Breisacher.

Pflegefachkräfte sind gesuchter denn je. Gut, konnten kürzlich 82 junge Frauen und Männer zu Pflegefachpersonen HF gekürt werden. An der Diplomfeier des Berufsverbandes Xund im «Le Théâtre» in Emmen durften sie aus den Händen von Jörg Meyer, Direktor des Bildungszentrums, ihren wohl verdienten Fachausweis in Empfang nehmen. Der erfolgreiche Abschluss war aber nicht ihr einziger Grund zur Freude. Der Obwaldner Unternehmer Theo Breisacher stellte in den letzten zehn Jahren mit seiner gleichnamigen Stiftung gegen drei Millionen Franken für junge Lehrabgänger in Ob- und Nidwalden zur Verfügung. Dies als Zeichen der Dankbarkeit für den Erfolg, den er als langjähriger, engagierter Geschäftsmann erleben durfte.

Abschlussprämie als besonderes Geschenk

Nun will er auch das Pflege­personal der Zentralschweiz unterstützen. So werden ab diesem Jahr alle bei «Xund» diplomierten Pflegefachpersonen HF eine Abschlussprämie in der Höhe von 400 bis 1000 Franken erhalten. Damit wollen Theo Breisacher und seine Tochter Brigitte – Stiftungsratspräsidentin sowie CEO und Inhaberin der Alpnach Schränke AG – den frisch gebackenen Pflegefachkräften «für ihren unverzichtbaren Einsatz zu Gunsten der Gesellschaft» danken, wie die beiden anlässlich der ­Diplomfeier sagten. Für die besten Leistungen im eben abgeschlossenen Studiengang waren Salome Roth aus Luzern und David Hambrügge aus Schattdorf verantwortlich. Sie bekamen einen Gutschein im Wert von je 1000 Franken.

Die neuen Fachkräfte aus dem Kanton Zug

Unter den erfolgreichen Absolventen waren auch zehn junge Frauen aus dem Kanton Zug: Fatlinda Bajrami aus der Stadt Zug, Filipa Cameiro und Leonie Knüsel aus Hünenberg, Angy Tatjana Dolder aus Walchwil, Corina Dossenbach aus Baar, Renja Etter aus Unterägeri, Sarah Felder und Nihada Ibrisimbegovic aus Steinhausen sowie Fiona Johanna Neurauter und Laura Sidler aus Risch. Jörg Meyer freute sich ausserordentlich über die Zusammenarbeit mit der Theo-Breisacher-Stiftung. Im Namen der heutigen und auch künftigen Absolventen dankte er der Familie Breisacher von Herzen für ihre Grosszügigkeit: «Ihr Engagement für das Gemeinwohl ist beeindruckend und motiviert uns zusätzlich, Tag für Tag unser Bestes in der Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsfachkräften zu geben.» Das komme den Bewohnern in den Alters- und Pflegezentren, den Patienten in den Spitälern sowie den Klienten der Spitex in der ganzen Zentralschweiz zugute. Die Diplom­feier der Pflegefachleute wurde abgerundet durch einen Apéro im ­Foyer des «Le Théâtre».

Für den Berufsverband Xund: Alex Piazza/apimedia