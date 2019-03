Zeit fernab von Realität Meine Fasnacht Laura Sibold

Laura Sibold (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Februar 2019))

Das wunderbare Zugerland, seit fünf Tagen im Ausnahmezustand! Gaukler, Guggen und Greth Schell, eilen durch die Strassen schnell. Trompeten, Tröten, Guggen-klänge, in den Gassen herrscht Gedränge. Die Altstadt ist nun voller Leben, so etwas darf es öfters geben!

Am Schmudo haben wir geweckt, was Zug sonst eher hält bedeckt. Ein buntes Treiben, viel Geschrei, vorbei ist’s mit dem Einerlei. Ist Zug doch sonst so brav wie nie, herrscht nun ein Stückchen Anarchie. Albernheiten und Radau, Kafi Luz und alle blau, Gwändli, Grinde und Gelächter, nirgendwo ein eitler Wächter. Der Anzug und die noblen Fliegen, müssen auf dem Estrich liegen. Bunte Masken, Kleider, Hüte – und erst die Schminke, meine Güte!

Als kleiner Knirps schon musst’ ich lachen, ab all den wilden tollen Sachen. Bunt geschminkt und kostümiert, wurden wir zur Chesslete chauffiert. In der Hand ein schrilles Tröti, begrüssten wir die Morgeröti. Mit lauter Rassel im Sack, weckten wir das Zugerpack. Pilzrisotto, Konfettischlacht, ach, was haben wir gelacht! Abends kam das ganz Famose, Konfetti bis in die Unterhose!

Seit Kindertagen vom Virus befallen, sobald Guggen-klänge durch die Strassen schallen. Ansteckend und wirkungsvoll, wird im Frühjahr jeder toll. Zwei Tage noch gilt es zu feiern, zwei Tage noch herumzueiern. Erste Erschöpfung macht sich breit, doch sagt man’s nicht vor Eitelkeit. Party, Bälle, Umzugswagen, da wird keiner zu klagen wagen.

Morgen schon wird die Fasnacht begraben und mancher will seine Ruhe haben. Badjöggel und Steigrind, werden ein Opfer der Flammen geschwind. Die prächtigen Symbole zu Asche verbrannt, ist man auf die nächste Fasi gespannt. An der Uslumpete wird manche Brust gereckt, noch einmal gezeigt, was in einem steckt.

Der Aschermittwoch, der Tag danach, erfüllt so manchen mit Ungemach. Der Kopf, der schmerzt, das Herz tut weh, es hilft ein guter Kräutertee. Ein Alka Seltzer ganz ohne Schuss, für die nächste Zeit ist wirklich Schluss. Die fromme Seele mag nun fasten, sich langsam in die Realität zurücktasten. Die Fasnacht, das ist allen klar, sie kommt zurück im nächsten Jahr!