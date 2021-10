Kontroverse Zeitumstellung: Muss das sein? Sommer- und Winterzeit – für die einen eine super Sache, für die anderen mit diversen kleinen Alltagsproblemen verbunden.

Ich liebe die Sommerzeit und erinnere mich noch gut an die Tage zu Beginn der 1980er-Jahre, als die Uhren hierzulande anders tickten als in den Ländern rundherum. Nach einem Jahr war dieser Sonderweg glücklicherweise Geschichte. Auch deshalb, weil die Wirtschaft unter diesem Zeitchaos stark litt. Zwar hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Sommerzeit an der Urne versenkt. Das Parlament musste dieses Gesetz beschliessen. Das Referendum dagegen kam allerdings nicht zu Stande.

Marco Morosoli



Ich weiss, dass ich mit dem Votum für die Sommerzeit da und dort Bauern die Zornesröte ins Gesicht treibe, aber in unserer Eidgenossenschaft kommt die Landwirtschaft meist sehr gut weg. Mittlerweile haben sich die Kühe wie wir Menschen an die Sommerzeit gewöhnt. Ich finde die jetzt eingespielte Lösung eine sehr gute Sache. Wir Schweizer fahren ja leider viel zu oft mit einem Extrazug durch Europa.

Mir graut es jetzt schon davor, dass ich ab dem nächsten Sonntag nach der Arbeit bei Dunkelheit nach Hause komme. Die Winterzeit mag ich – bis auf das Eishockey– nicht so sehr. Ich hangle mich mit einer Zielmarke durch die Tage. Der erste Freudentag ist der 22. Dezember. Ab diesem Datum gibt es, sehr zaghaft zwar, wieder längere Tage und bald die nächste Sommerzeit.

Rahel Hug



Ob ich jetzt eine Stunde weniger oder mehr schlafen kann, das ist mir herzlich egal. Man schläft ja so oder so mal besser, mal schlechter, ich zumindest. Körperlich reagiere ich also kaum auf die Zeitumstellung. Aber immer dieses Durcheinander im Vorfeld! Wird es nun im Winter noch früher dunkler? Oder doch später? Besteht die Gefahr, dass ich einen Termin verschlafe oder eine Stunde zu früh vor noch verschlossenen Türen stehe? Mir ist das alles ein bisschen zu kompliziert. Oder anders gesagt: In meinem Gehirn fehlt offenbar eine Synapse, die diese Information korrekt weiterverarbeitet.

Das Chaos war perfekt, als ich vor ein paar Jahren just am letzten Sonntag im Oktober eine Reise in die Karibik antrat. Ich hatte frühmorgens einen Flug zu erwischen. Weil ich mir Sorgen machte, mein iPhone (und Wecker) würde nicht von alleine umstellen, schlief ich kaum und war noch viel früher als nötig am Flughafen.

Zum Glück gibt’s Eselsbrücken. Eine davon habe ich mir in den letzten Jahren gemerkt: «Im Frühling stellt man die Gartenmöbel VOR die Tür, im Herbst wieder ZURÜCK.» Und ich weiss inzwischen: Mein zuverlässiges iPhone denkt mit und stellt selber um. Wenn ich also nicht zu viel darüber nachdenke, dann kann ich mich mit der Zeitumstellung ganz gut arrangieren.