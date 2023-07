Zentralschweiz Sie fressen Weiher leer und bedrohen seltene Arten: Was im Aquarium lebt, gehört nicht in die freie Natur Ausgesetzte Tiere und Pflanzen aus Aquarien können in der Natur grosse Schäden anrichten. Darauf machen mehrere Zentralschweizer Kantone in einer Sensibilisierungskampagne aufmerksam.

Wer gebietsfremde Tiere und Pflanzen aus einem Aquarium oder dem Gartenteich in Bächen, Flüssen oder Weihern aussetzt, kann damit grossen Schaden an Biodiversität und Infrastruktur anrichten und macht sich strafbar. Darauf machen verschiedene Kantone, darunter Luzern, Obwalden, Nidwalden, Schwyz und Zug, in einer Informations- und Sensibilisierungskampagne aufmerksam.

Wie diese Schäden aussehen können, zeigt sich gemäss der Kampagne an diversen Beispielen: Ausgesetzte Goldfische oder Rotwangen-Schmuckschildkröten etwa können ganze Weiher leerfressen und damit seltene Amphibien- und Insektenarten bedrohen. Gebietsfremde Garnelen und Flohkrebse sind wahrscheinlich durch das Ausschütten von Aquarienwasser in unsere Gewässer gelangt. Freigelassene Grosskrebse aus Nordamerika übertragen die sogenannte Krebspest, eine Krankheit, die für einheimische Krebse tödlich ist. Auch Aquarienpflanzen wie etwa das Brasilianische Tausendblatt können problematisch sein, denn sie wachsen sehr schnell und bilden dichte, teppichartige Bestände.

Die Anschaffung eines Tieres, das Anlegen eines Gartenteichs oder eines Aquariums soll deshalb gut abgewägt werden. Ausserdem muss sichergestellt sein, dass keine Lebewesen entkommen können. Wer seine Tiere oder Pflanzen nicht mehr behalten kann, soll für sie im Freundeskreis oder über seriöse Verkaufsplattformen ein neues Zuhause suchen, eine Auffangstation kontaktieren oder, wenn sich keine andere Lösung finden lässt, sich an eine Tierarztpraxis wenden. Wasserpflanzen müssen im Kehricht oder in einer professionellen Kompostieranlage entsorgt werden, Wasser aus Aquarien im Abwasser (nicht in Dolen und in Gewässern). (tos)