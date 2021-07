Zentrumsplanung Die Busdrehscheibe beim Baarer Bahnhof genügt nicht mehr Die Gemeinde Baar und die Vertreter der SBB befinden sich derzeit in komplexen Verhandlungen. Der Gemeinderat und Bauchef Jost Arnold betont allerdings, dass derzeit erst Ideen gesammelt und keine Projekte aufgegleist werden. Deshalb sei es aktuell auch unmöglich, die Kosten für die Gemeinde zu schätzen.

Wird der Busbahnhof in Baar in den Untergrund verlegt? Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Der Linienbus mit der Nummer 3 (Baar Lättich – Klinik Zugersee) fährt von seinem nördlichen Endpunkt in Richtung Zug den Baarer Bushof an. Die Höhendifferenz zwischen dem Busausstieg und der Randsteinkante ist für gehbehinderte Busnutzer oft nicht leicht zu überwinden. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Wie an der Gemeindeversammlung im Dezember 2020 zu erfahren war, steigt die Gemeinde Baar in den SBB-Zug für den Ausbauschritt 2035.

Wer den Baarer Bauchef Jost Arnold nach einem Preisschild fragt, beisst noch auf Granit:

Jost Arnold, Baarer Bauchef. Bild: PD

«Um Bausummen zu nennen, ist es noch viel zu früh. Es handelt sich um erste Ideen, nicht um konkrete Projekte.»

Baars Bauchef erinnert dabei daran, dass «die Kosten von vielen Faktoren abhängig sind». Diese preisrelevanten Faktoren könnten derzeit jedoch noch nicht beurteilt werden. Der Baarer Gemeinderat hat aber eine Vorstellung, wie dieser Kostenschlüssel aussehen könnte: Vereinfacht gesagt: «Was von den SBB sowieso gemacht werden muss, um die geplanten Ausbauten zu realisieren, bezahlen auch die SBB.» Baar müsste dann die Erweiterungen berappen, welche über das SBB-Mass hinausgehen. Was Jost Arnold auch noch sagt: «Der genaue Kostenteiler ist derzeit nicht bekannt und ist Bestandteil der weiteren Projektschritte und der Verhandlungen.»

Im Dunkeln nach Zürich

Wohin die Baarer Reise hingehen könnte, hat der Baarer Bauchef kürzlich kommuniziert. Unter anderem war bei dieser ersten Auslegeordnung die Rede von einem Busbahnhof unter den Geleisen. Dann würden die Baarer, welche dereinst nach Zürich fahren, so schon mal ans Dunkle gewöhnt. Die Fahrt nach Zürich, was auch Jost Arnold immer wieder erwähnt, dauert nach der Inbetriebnahme des Zimmerberg-Basistunnels II (Thalwil Nidelbad – Baar Litti) noch gerade Mal 12 bis 13 Minuten.

Praktisch auf der ganzen Fahrt herrscht tiefste Nacht. Dies, weil praktisch die ganze Bahnstrecke, die von Zug respektive von Baar dereinst nach Zürich führt, mehrheitlich in Tunnels verläuft. Die Distanz auf der Schiene zwischen Baar und Zürich Hauptbahnhof beträgt rund 26 Kilometer.

Bereits in der vorerwähnten Gemeindeversammlung hat der Baarer Gemeinderat im Zuge der Beantwortung einer Interpellation der Partei die Mitte die Marschrichtung der künftigen Baarer Verkehrsdrehscheibe Bahnhof skizziert. Antworten über die Stossrichtung soll eine derzeit noch laufende «Funktionale Studie Verkehr» liefern. Das Projekt der Baarer Bahnhof der Zukunft kann nicht als etwas Eigenständiges angesehen werden. Vielmehr ist die Strategie des öffentlichen Verkehrs wie auch des Langsamverkehrs mit einzubeziehen. Es geht hierbei zum Beispiel um das Verkehrsregime im Dorfzentrum, aber auch das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Baarer Dorfstrasse beeinflusst die Verkehrsbeziehungen im Bereich des Bahnhofs.