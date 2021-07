Leserbrief Zu den neuen Kampfjets «Amherd drückt den F-35 durch», «Zuger Zeitung» vom 1.Juli

Da die Pandemie-Experten wohl langsam weniger gefragt sind, scheinen viele von ihnen wieder in ihren ursprünglichen Beruf als Luftkriegs- und Aviatik-Experten zurückzukehren. Gerade rechtzeitig kommt da der Typentscheid des Bundesrates für ein Kampfflugzeug der neuesten Generation. Die Lockheed Martin F-35 Lightning II ist bereits in mehreren Ländern erfolgreich im Einsatz und steht in anderen vor der Einführung.

Die F-35 ist ein Kampfflugzeug mit verschiedensten vollintegrierten Sensoren und verfügt somit über echte Multimissionsfähigkeit und kann damit im selben Einsatz Luftverteidigung, Luftaufklärung und Erdkampf betreiben. Darüber hinaus kann die F-35 dank der fortschrittlichen Sensorfusion und leistungsfähiger Schnittstellen unter anderem sämtliche Informationen zu einem Lagebild zusammenführen. Zudem kann sich die Schweizer Rüstungsindustrie ein enormes Know-how dieser modernsten Technik aneignen und gleichzeitig mit dem als Offsetprogramm angebotenen «Cyber Center of Excellence» den von links-grün kritisierten Datenaustausch kontrollieren.

Die Begleitgruppe zur Evaluation und Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges hat in ihren Empfehlungen vom 30. Mai 2017 unter anderem bezüglich aussenpolitischen Überlegungen Folgendes festgehalten: «Die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges soll primär auf militärische Bedürfnisse und Preis-Leistungs-Überlegungen abgestellt werden. Die Lösung oder Verringerung von aussen- und aussensicherheitspolitischen Problemen via eine Kampfflugzeugbeschaffung darf nicht im Vordergrund stehen; dies wäre weder sinnvoll noch realistisch. Aussenpolitische Überlegungen können aber in die Entscheidfindung einfliessen, zum Beispiel dann, wenn gleichwertige Angebote vorliegen, zwischen denen entschieden werden muss.»

Gut, dass die Genfer Ständerätin Géraldine Savary als Vertreterin der SP diese Empfehlungen mitgestaltet hat, denn in diesen Empfehlungen wurden auch Minderheitspositionen berücksichtigt.

Daniel Gruber, Zug