Zürcher Firmen schielen nach Zug Die Vorlage über die Steuerreform und AHV-Finanzierung würde bei einer Annahme die Attraktivität des Kantons Zug für Unternehmen erhöhen. Diesen Umstand will man nutzen, aber nicht aktiv. Harry Ziegler

Für den Kanton Zürich könnte es bei der Annahme der eidgenössischen Vorlage über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (Staf) steuerlich eng werden. Mit der Reform werden die bisherigen Steuerprivilegien für international tätige Unternehmen abgeschafft. Während einige Kantone eine markante Senkung der Steuern planen, kann Zürich hier laut einem Bericht der NZZ nicht mithalten. Die gesamte Steuerlast sinkt danach in Zürich in einem ersten Schritt von aktuell 21,2 auf 19,7 Prozent. Zug liegt da deutlich tiefer. Das Gewinnsteuerniveau soll rund 12 Prozent betragen. Zu wenig offenbar, um im interkantonalen Steuerwettbewerb mitzuhalten. Bereits liebäugeln laut NZZ erste Firmen mit einem Wegzug aus Zürich und einer Ansiedlung im Kanton Zug. Tatsächlich habe man in letzter Zeit mehr Anfragen von Unternehmen aus dem Kanton Zürich erhalten, bestätigt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler die Meldung. «Ausserdem ist festzustellen, dass Anfragen in der Wirtschaftsregion Greater Zurich Area tendenziell direkt auf den Kanton Zug fokussieren», sagt Heinz Tännler. Für den in Sachen Steuerbelastung bereits sehr gut aufgestellten Kanton Zug ist die Steuerreform durch die nicht unerheblichen Zusatzbeiträge des Bundes (eine Annahme der Vorlage am 19. Mai vorausgesetzt) grundsätzlich finanziell interessant.

Kein aktives Buhlen um Unternehmen

Trotz guter Ausgangslage: Der Kanton Zug wirbt nicht aktiv um den Zuzug von Zürcher Unternehmen. Gemäss Tännler habe der Kanton Zug ein gutes Einvernehmen mit der Zürcher Finanzbehörde «und mit meinem Zürcher Amtskollegen Ernst Stocker», betont der Zuger Finanzdirektor. Man werde auch nicht aktiv um den Zuzug von Unternehmen aus der Zentralschweiz werben. Unter den Zentralschweizer Kantonen gebe es diesbezüglich keine Absprache. Man treffe sich aber regelmässig an der Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, wo man finanzrelevante Themen bespricht, erklärt Tännler. Gegenüber der NZZ hält Zugs Finanzdirektor aber auch fest, dass es sich bei Firmenzuzügen oder -abwanderungen um keine Einbahnstrasse handle. Er nennt diesbezüglich etwa den Pharmakonzern Shire, der aus Zug wegziehe und seinen Sitz teilweise nach Zürich verlege.

«Wir verstecken uns aber auch nicht», so Heinz Tännler. Tritt ein Unternehmen an den Kanton Zug heran, so laufe der bewährte Prozess ab. «Wir beantworten die Fragen der Unternehmen und präsentieren dabei den Kanton Zug im besten Licht.» Wenn Firmen nach Zug umsiedeln möchten, werde man ihnen das sicher nicht ausreden. Er erwarte aufgrund der Steuerreform nun allerdings keine extreme Absatzbewegung von Zürcher Unternehmen in den Kanton Zug. Zumal Zürich auf einige Standortvorteile verweisen könne, wie beispielsweise die Nähe zum Flughafen, die zentrale Lage oder die hohe Lebensqualität.

Aber die Steuerreform sei, so Tännler, für den Nachbarkanton Zürich durchaus eine grosse Herausforderung. Zug liegt im Zeitplan – auch bei Referendum Bei der kantonalen Umsetzung der eidgenössischen Vorlage liegt Zug im Zeitplan. Erfolgt ist im Kantonsrat bereits die erste Lesung, «die zweite erfolgt vor den Sommerferien», führt Tännler aus. Selbst wenn während der 60-tägigen Referendumsfrist dieses im Kanton ergriffen würde, hätte man auf den 1. Januar 2020 Klarheit. Wird es nicht ergriffen, ist die kantonale Staf-Umsetzung per 1. Januar 2020 in Kraft. Wird es erfolgreich ergriffen, kommt es Ende November dieses Jahres zur Volksabstimmung, wie Heinz Tännler sagt. Würde bei einer allfälligen Abstimmung die Vorlage scheitern, dann müsste laut Tännler nachgebessert werden.