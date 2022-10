Zug 26 Polizistinnen und Polizisten leisten neu im Kanton Zug ihren Dienst Regierungsrat Stephan Schleiss hat Ende September sechs Frauen und 20 Männer als neue Zuger Polizeiangehörige in die Pflicht genommen. Die feierliche Zeremonie fand im Theater Casino in Zug statt.

Die neu in die Pflicht genommenen Polizistinnen und Polizisten mit Regierungsrat Stephan Schleiss (Mitte, rechts) und Kommandant Thomas Armbruster. Bild: Zuger Polizei

An der diesjährigen Inpflichtnahme sind 13 Absolventen des Polizeilehrgangs in die Pflicht genommen worden. Sie haben die Ausbildung an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) erfolgreich abgeschlossen. Das teilen die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit.

Sechs Männer und eine Frau haben von anderen Polizeikorps nach Zug gewechselt oder sind wieder in das Korps der Zuger Polizei eingetreten. Zudem sind ein Absolvent nach seiner Ausbildung zum Sicherheitsassistenten sowie zwei Spezialistinnen und drei Spezialisten als zivile Mitarbeitende in die Pflicht genommen worden.

«Wir sind stolz, Sie alle bei uns im Korps herzlich willkommen zu heissen», begrüsste laut Mitteilung Thomas Armbruster, Kommandant der Zuger Polizei, die rund 150 Gäste und Angehörigen. Er gratulierte den Aspirantinnen und Aspiranten zur bestandenen Ausbildung. «Mit Ihrem Eintritt sind Sie für die Wahrung der Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich und versprechen, deren Rechte und Freiheit zu schützen.»

Im Namen des Rechtsstaates

Die 26 Polizeimitarbeitenden durften anschliessend einzeln nach vorne treten. Sie legten ihre Hand auf die Fahne der Zuger Polizei und verpflichteten sich vor Regierungsrat Stephan Schleiss, den gesetzlichen Polizeiauftrag für die Zuger Bevölkerung pflichtbewusst zu erfüllen. Regierungsrat Stephan Schleiss gratulierte den nun offiziell ins Korps Aufgenommenen herzlich und wünschte ihnen für die Erfüllung ihrer Aufgabe viel Erfolg.

Der Anlass wurde von der Polizeimusik Zug unter der Leitung von Roland Hürlimann musikalisch umrahmt. Nebst dem anwesenden Polizeikommando und der Generalsekretärin der Sicherheitsdirektion Meret Baumann waren auch Kantonsratspräsidentin Esther Haas, Stadtpräsident Karl Kobelt und Obergerichtspräsident Marc Siegwart unter den geladenen Gästen. (haz)