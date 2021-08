Zug 51-jähriger Autofahrer missachtet Vortritt – zweimal Totalschaden Beim Unfall vom Sonntagabend wurde glücklicherweise niemand verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: PD

(rh) Bei der Kreuzung Göbli-/Baarerstrasse in der Stadt Zug sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr, wie die Zuger Polizei mitteilt. Ein 51-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Göblistrasse kommend über die Baarerstrasse in die Feldstrasse zu fahren. Dabei übersah er das vortrittsberechtigte Fahrzeug eines 53-jährigen Lenkers, der auf der Baarerstrasse in Richtung Baar unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenprall.

Die Insassen der beiden Autos wurden durch den Rettungsdienst Zug vor Ort medizinisch untersucht. Verletzt wurde jedoch niemand. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Baarerstrasse musste während der Unfallaufnahme in Richtung Baar gesperrt werden. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.