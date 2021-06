Zug 700 Meter im Turbogang die Tangente runterdüsen ‒ und das in einer Seifenkiste Die ersten Fahrzeuge, welche die Tangente offiziell befahren werden, sind Marke Eigenbau. Gut 60 Schulklassen messen sich am Wochenende in einem Seifenkistenrennen.

Und ab geht's: Die Schulklassen trainieren fleissig für den Wettkampf. Bild: PD

Bald, nämlich am 24. Juni, wird die Tangente Zug/Baar für den offiziellen Verkehr freigegeben. Die ersten Fahrzeuge, die über die Strasse fahren, werden allerdings keine gewöhnlichen PKWs sein, nein. Zuallererst werden Seifenkisten die gut 700 Meter lange Strecke hinunterbrausen. Dieses Wochenende, am 19. und 20. Juni, werden nämlich rund 60 Schulklassen in einem Rennen gegeneinander antreten. Der Start des Wettkampfs erfolgt von einer Startrampe aus, die beim Tunneleingang unterhalb des Knotens Margel errichtet wird.

Gregor Imholz vom OK erklärt, weshalb ausgerechnet Seifenkisten den Anfang des offiziellen Verkehrs machen sollten: «Das OK suchte nach einer Möglichkeit, dass die noch jungfräuliche Strasse zuerst von speziellen Fahrzeugen befahren werden konnte. Dafür eignen sich Seifenkisten hervorragend! Kinder werden animiert, sich kreativ zu betätigen. Mit den selbst hergestellten Boliden haben sie die Ehre, den ersten Strassentunnel des Kantons offiziell zu eröffnen und als erste zu befahren – sozusagen als Vertreter der Zukunft.»

Zuerst wurden die Entwürfe auf Papier gemalt. Bild: PD

Kreativ ausleben konnten sich die Schulklassen, was die Gestaltung betrifft. Der Bausatz, der bestellt werden musste, war allerdings identisch in allen Klassen.

Ein «denkwürdiges» Rennen

Neben der Kreativität, welche gefördert und ausgelebt wird, soll allein die Strecke den Anlass denkwürdig machen. Gregor Imholz: «Für jeden Seifenkisten-Fan, ist das eine einmalige Chance. Ein Rennen auf einer Kantonsstrasse, welche eine geeignete Neigung hat und erst noch durch den ersten Strassentunnel führt: Dieser Anlass bleibt allen Teilnehmenden bestimmt ein Leben lang in bester Erinnerung.» Was für die Eröffnung eines solch bedeutenden Bauwerks auch adäquat sei.

Die Kinder zeigen grosse Freude an der Arbeit. Bild: PD

Das Seifenkisten-Rennen ist denn auch kein spontaner Einfall, sondern wurde seit zwei Jahren sorgfältig geplant. Ursprünglich war zum Beispiel angedacht, dass alle Interessierten teilnehmen könnten. Man entschied sich letztlich jedoch dafür Schulklassen aus den Gemeinden, die direkt von der Tangente profitieren (Zug, Baar, Unter- und Oberägeri, Menzingen, Neuheim), zuzulassen ‒ weil von jener Seite das Interesse bereits so gross war, dass das Wochenende schnell vollends belegt war.

In der Detailplanung musste der Bausatz fertiggestellt und produziert werden. Der Materialaufwand war beträchtlich: Man benötigte dafür drei Tonnen Holz, eine Tonne Metall und knapp 30‘000 Schrauben, Unterlagsscheiben und Kleinteile, die zugeschnitten, zurechtgebogen und abgezählt werden mussten. Teile der detaillierten Planung waren überdies Zeitmessung und Sicherheitsaspekte.

Leuchtende Augen bei den Trainings

Das Projekt ist gross. Worin liegen die Herausforderungen? Der Rennverantwortliche führt aus, dass natürlich die Herstellung der Bausätze aufwendig war. Hinzu kam die Pandemie, welche den ganzen Prozess erschwerte.

Entstanden sind schnittige Modelle. Bild: PD

Und obgleich die Begeisterung seitens Schulen gross war, gestaltete sich die Kommunikation nicht immer leicht. «Der Informationsfluss via Schulleitungen war nicht immer einfach. Wir spürten auch die unterschiedlichen Organisationsstrukturen in den sechs Partnergemeinden», beschreibt Imholz. Teilweise flossen diese Informationen über diverse Stellen – im schlimmsten Fall flossen sie gar nicht – was teilweise zu Verunsicherungen führte.

Alles in allem überwiegt aber die Freude. «Ich denke, dass es für die Kinder ein sehr spannendes Projekt war, die Seifenkiste zusammenzubauen und zu gestalten ‒ insbesondere im Wissen, dass man mit dieser dann auch tatsächlich die lange Strecke auf dieser Strasse runterfahren darf», überlegt Imholz und fügt an: «Die leuchtenden Augen in den Trainings sagten alles.»

Grosser Aufwand für das Rennen

Auch Gregor Imholz versprüht Freude. Und das ist wohl auch nötig, denn die Planung war intensiv für das gesamte Team. Er sagt: «Ich habe dieses Projekt schon von Anfang an aus Freude an der einmaligen Gelegenheit als Hobby betrachtet und somit nie Arbeitsstunden notiert.»

Es seien aber unzählige Stunden inklusive Nachtschichten zusammengekommen. «Alleine jetzt, während des Aufbaus der Rennstrecke, und für die Durchführung und den Rückbau nehme ich zwei Wochen Ferien von meinem Schreiner-Beruf. Und ich bin nicht der einzige im OK.»

Livestream und Kür des originellsten Modells

Der Anlass kann nur per Livestream und nicht vor Ort verfolgt werden. Es sei schwer einzuschätzen, wie viele Menschen sich den Stream ansehen würden, Imholz rechnet mit 2000 bis 3000 Zuschauern.

Diese können aber nicht nur zusehen, sondern ab dem 16. Juni mitwirken: Gesucht wird nämlich per Publikumswahl die originellste Seifenkiste. Baudirektor Florian Weber kürt den Gewinner am 24. Juni höchstpersönlich.