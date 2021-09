Zug 80 Stoff-Heissluftballons schweben in der Bibliothek Zug Die farbenfrohe Installation von Rosanna Baledda lädt in der Bibliothek Zug zum Träumen und Entdecken ein. Die Installation ist bis zum 30. September zu sehen und wird von einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm begleitet.

80 Heissluftballons aus leuchtenden Seiden- und Taft-Stoffen schweben bis zum 30. September 2021 in der Bibliothek Zug. Die Künstlerin Rosanna Baledda liess sich laut Medienmitteilung der Bibliothek Zug für diese Installation von Jules Vernes abenteuerlichen Geschichten «Fünf Wochen im Ballon» und «In 80 Tagen um die Welt» inspirieren.

Schweben in der Bibliothek Zug: die Heissluftballons der Künstlerin Rosanna Baledda. Bild: PD

Nachdem die 80 Heissluftballons im Juli 2021 erstmals im Jules Verne Museum in Amiens (Frankreich) präsentiert wurden, machen sie nun einen ersten Schweizer Stopp in der Bibliothek Zug. Jeder der handgemachten Ballone ist einzigartig. Zusammen sind sie eine Explosion von Farben! Die Installation ermöglicht Gedankenspiele und Träume über das Reisen, Entdecken und Davonschweben. Als Inspirationsquelle dient Jules Verne, dessen Romane und Reisen von Wissensdrang und grosser Fantasie zeugen.

Veranstaltungen zur Installation

Begleitend zur Installation bietet die Bibliothek Zug laut Mitteilung ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm an: Kinder erforschen in einem Workshop die Solartechnik; beim «Miteinander lesen – Shared Reading» geht es um Geschichten und Gedichte vom Entdecken und Forschen; und wer mag, darf selbst einen Ballon aus Stoff oder Papier gestalten. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos und mit vorgängiger Anmeldung. Nähere Informationen: www.bibliothekzug.ch

Die «Stoffkünstlerin» Rosanna Baledda

Rosanna Baledda lässt sich in ihrer künstlerischen Arbeit gerne von Stoffen inspirieren und setzt sich mit Themen wie Natur und Menschenrechte auseinander. Kürzlich schuf sie eine Installation namens «Cinquecento Medusae», bestehend aus 500 Schleier- und Organza-Quallen, um auf die globale Erwärmung und die Wasserverschmutzung aufmerksam zu machen. (haz)