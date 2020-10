Zug 94 lifert sich mit dem FC Baden ein Duell auf Augenhöhe ohne Happy End Erstligist Zug 94 verliert gegen Baden 0:2. Der frühere Chamer-Stürmer Roman Herger sorgte für die Entscheidung.

Zugs Kristian Luburic (blaues Shirt) im Kampf mit Daniele Romano (Rückennummer 22). Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Oktober 2020)

Eine Woche nach dem Aus in der Cupqualifikation beim Erstligisten Gossau (5:7 nach Penaltyschiessen) zeigten sich die Erstligafussballer von Zug 94 bei ihrem Heimauftritt gegen das Topteam Baden wieder bei mentaler Frische. «Wir sind bereit für diese Aufgabe und das Cup­aus ist vergessen», äusserte sich Zugs Trainer Vural Oenen im Vorfeld dieses Kräftemessens kampfbetont und zuversichtlich.

Mit Baden, welches vor dem Duell drei Punkte mehr auf dem Konto hatte und bis Ende Qualifikation mit einem Top-2-Platz liebäugelt, spielte das Heimteam dann auch auf Augenhöhe.

«Aufwand und Ertrag stimmen nicht»

Einmal mehr konnte man mit einer Spitzenmannschaft mithalten, scheiterte aber in Sachen Effizienz, dem derzeit grossen Manko der Zuger in der Meisterschaft. «Aufwand und Ertrag stimmen einmal mehr nicht. Wir haben uns gegen die Aargauer mehr erhofft, wurden nicht einmal mit einem Punkt belohnt, das wurmt mich. Wir dürfen dieses Spiel nicht verlieren», zeigte sich Mittelfeldspieler Mehmet Yigit enttäuscht. Verständlich war sein Frust, denn an Chancen mangelte es über die neunzig Minuten betrachtet sicher nicht. Ein halbes Dutzend Torchancen erarbeiteten sich die Platzherren beispielsweise im ersten Durchgang. Das ist das Positive im Vergleich zur vergangenen Spielzeit, dass die Zuger nun auch vermehrt Tormöglichkeiten kreieren und offensiv Akzente setzen. Oenen: «Wir können die Spiele mittlerweile mitgestalten und sind nicht nur mit Defensivarbeiten beschäftigt, wie das letzte Saison noch der Fall war. Heute können wir reagieren und Nadelstiche setzen. Leider münzen wir diese Chancen nicht immer in Treffer um. Daran arbeiten wir.»

Herger mit Doppelpack

Für die Entscheidung in dieser Partie war der frühere Chamer Offensivspieler Roman Herger (30. 0:1; 52. 0:2) besorgt, der sich über sein Doppelpack und den Dreier auf der Herti Allmend freute: «Es war eine unterhaltsame Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Das 1:0 hat uns Sicherheit gegeben und das 2:0 kurz nach dem Seitenwechsel kam zum richtigen Zeitpunkt. In der Folge hatten wir das Geschehen aber unter Kontrolle. Es ist schön, dass ich dem Team helfen konnte. Aber es ist sekundär, wer die Tore macht.»

«Die Liga ist ausgeglichen»

Trotz der Niederlage bleiben die Zuger im gesicherten Mittelfeld mit 13 Punkten nach dem neunten Spieltag. Noch hat man ein Polster auf die Abstiegsregion, Punkte sind aber in den nächsten Partien Pflicht. «Die Liga ist ausgeglichen, zwischen uns und dem zwölftplatzierten Schötz liegen nur fünf Punkte Differenz, jedoch haben wir auch nur sechs Punkte Rückstand auf Platz 2. Wir müssen schnell wieder punkten, damit wir uns von den Abstiegsrängen 13+14 weiter fernhalten können», so Yigit und er mahnt auch: «Doch wir müssen uns in den nächsten Partien auch steigern, denn gegen Baden konnten wir nicht unsere beste Leistung abrufen. Wir können es besser.»

Beweisen können sie es am nächsten Samstag (16:00 Niedermatten), wenn sie bei Wohlen zu Gast sind. Die Aargauer sind derzeit unter den Top 5 klassiert. «Gegen Wohlen ist etwas möglich, wenn wir 90 Minuten konzentriert bleiben. Die Gegentreffer gegen Baden müssen wir analysieren und es gegen Wohlen besser machen. Spielerisch und kämpferisch können wir in der Liga mithalten, es fehlt noch etwas an Cleverness in gewissen Situationen und im Abschluss die Kaltblütigkeit», weiss Verteidiger Leotrim Nitaj.