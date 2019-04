Zug 94: Präsident Beat Koblauch tritt zurück Vierzehn Jahre leistete er vollen Einsatz im Vorstand des Zuger Fussballvereins. Und die zweiten sieben dieser vierzehn Jahre stand er als Präsident an der Spitze des führenden Fussballclubs in der Stadt Zug. Auf die nächste ordentliche Generalversammlung hin tritt der 52-jährige Beat Knoblauch als Präsident von Zug 94 zurück.

Beat Knoblauch. (Bild: PD)

(haz/pd) Seinen Rücktritt erklärt der abtretende Präsident in einer Medienmitteilung des Vereins: «Zug 94 ist ein grosser und toller Verein und benötigt einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Dies, damit der Verein energisch und mit neuen Ideen in die Zukunft geführt werden kann.» Er selber habe seine Aufgaben immer mit sehr viel Leidenschaft, Freude und Engagement angepackt. Jetzt aber spüre er zunehmende Müdigkeit.

Nachfolger sollte gut in Zug vernetzt sein

Noch steht keine Nachfolge bereit, wie der über 700 Mitglieder starke Stadtzuger Fussballclub mitteilt. Laut Knoblauch hofft man auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin mit guter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Vernetzung in der Region. Denn, so Knoblauch: "An Herausforderungen für den Neuen oder die Neue mangelt es nicht". Zug 94 betreibe mit seiner ersten Mannschaft in der 1. Liga Leistungssport; gleichzeitig aber offeriere der Verein auch Hunderten von Jugendlichen eine attraktive Freizeitbeschäftigung im Breitensport. Diese doppelte Aufgabenstellung erfordere einiges an Einsatzbereitschaft und Führungsgeschick.

Knoblauch selber will sich bis zum Stabwechsel an der Spitze noch der personellen Ergänzung im Führungsteam sowie der weiteren finanziellen Stabilisierung des Vereins widmen. Zudem gehe es darum, im Kontakt mit dem Zuger Fussballverband die Zukunft des Teams Zugerland vertraglich zu sichern.