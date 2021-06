Fussball Zug 94 schafft vorzeitig den Klassenerhalt Erstligist Zug 94 verliert beim Aufstiegskandidaten Biel 1:4 – hat aber Grund zum Feiern.

Die Zuger Equipe von Trainer Vural Oenen, hier beim Spiel vom Vorwochenende gegen GCZ U21, hat Grund zur Freude. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. Juni 2021)

Die Tissot-Arena in Biel war am Samstagabend natürlich ausverkauft. Das Gros der zugelassenen 300 Fans (mehr waren nicht erlaubt wegen Covid-19) fieberte mit ihrer Heimmannschaft mit, welche noch um den Aufstieg in die Promotion League (PL) kämpft. Und die auf dem Papier klar favorisierten Bieler liessen denn auch über den Sieger keine Zweifel aufkommen und verdienten sich diesen Dreier. Beyer (4.; 1:0; 57. 3:1), Di Nardo (48.; 2:1) und Nuzzolo (83.; 4:1) machten mit ihren Treffern alles klar für die Berner Seeländer. Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich von Erstligist Zug 94, welcher bis kurz nach Pause hielt, war Pashk Nikollaj (14.; 1:1) verantwortlich. Auch das Eckball-Verhältnis von 9:2 für die Platzherren zeigte die Dominanz des Tabellenleaders, der mit 29 Punkten weiter um die Promotion in die dritthöchste Liga buhlt.

Den Zugern wurden die Grenzen an diesem Abend klar aufgezeigt. «Wir hatten unsere Möglichkeiten und konnten mit dem Favoriten doch während einer Halbzeit mithalten. Das ist das Positive. Letztendlich setzte sich die individuelle Klasse des Gastgebers aber durch», zog Zug-94-Trainer Vural Oenen (40) Fazit nach der 1:4-Niederlage seines Teams.

Mitkonkurrenten verloren ihre Duelle

Der Nuller, aus punktemässiger Sicht, hatte keine Konsequenzen, denn Zug 94 schaffte mit seinen 16 Punkten auf dem Konto den anvisierten Klassenerhalt trotz der Niederlage, weil die Mitkonkurrenten Muttenz (1:4 in Baden), Buochs (0:3 in Bassecourt) und Schötz (3:7 in Goldau) alle ihre Duelle verloren und auf elf Punkten im Abstiegskampf sitzen bleiben. Die drei gewonnenen Punkte aus dem 2:1-Sieg vor einer Woche gegen GCZ U21 erwiesen sich nun als Big Points für die Zuger. Bereits als erster Absteiger steht Goldau (6 Punkte) fest. «Wir sind sehr glücklich, dass wir einen Spieltag vor Saisonschluss den Ligaerhalt schafften. Das war wichtig, dass wir nicht bis am Schluss zittern müssen. Nun können wir die Planung auf die neue Spielzeit weiter vorantreiben», zeigte sich Oenen sichtlich erleichtert nach dem Duell in Biel. Seine Equipe liegt nach dem zwölften Spieltag auf dem achten Rang mit 16 Punkten. Die Bilanz ist mit fünf Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen ausgeglichen.

Zum Abschluss der verkürzten Meisterschaft (nur Vorrunde wird gespielt, damit die Saison gewertet werden kann) trifft Zug 94 auf Solothurn, welches mit 19 Punkten auf dem dritten Platz liegt. Mit einem Sieg (Samstag, 16 Uhr, Herti Allmend) könnten die Zuger noch den einen oder anderen Rang in der Tabelle der 1. Liga Gruppe 2 gut machen, denn Wohlen (7. Rang) wie auch der Nachwuchs des FC Luzern (8.) liegen mit den Zugern punktgleich in der Tabelle.

«Können unbelastet in dieses Duell steigen»

Oenen: «Wir wollen uns mit einem Sieg von unserem Heimpublikum verabschieden. Das ist klar. Ich will immer gewinnen, das erwarte ich auch von meinen Spielern. Motivieren muss uns keiner, nachdem wir unser Ziel vorzeitig erreicht haben, können wir unbelastet in dieses Duell steigen und einen beherzten Auftritt zeigen.»