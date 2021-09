Vereine/ Verbände Zug 94 schaut optimistisch in die Zukunft Die Generalversammlung des Vereins fand am 1. September statt.

Der Fanclub Proscht Wescht von Zug 94 hat wieder Grund zur Freude. Die Finanzen von Zug 94 sind saniert.

Aydogan Cilingir, Präsident von Zug 94, eröffnete die 28. Generalversammlung von Zug 94 mit den Worten: «Zug 94 hat wieder eine positive Zukunft vor sich. Der Verein ist schuldenfrei und wir haben im vergangenen Jahr auch sportlich und vor allem menschlich viel erreicht.» Damit meinte er, dass der Verein wieder eine Seele hat, wieder eine Familie ist.

Er selbst hat in seinem ersten Jahr als Präsident grossen Wert auf das Zwischenmenschliche gelegt und damit eines seiner persönlichen Ziele erreicht. Der Kick-off-Day vom 28. August 2021 hat dies alles auch wieder gezeigt. Es gab so viele Menschen rund um das Stadion wie schon lange nicht mehr. So viele glückliche Kinder und Angehörige. Eine schöne Fussballfamilie. Der ganze Vorstand hat im vergangenen Jahr viel in die finanzielle Stabilisierung und in eine gute Organisation des Vereins investiert. Die Geschäftsstelle wurde ins Stadion verlegt und der Verein führt das Stadionrestaurant wieder selbst. Letzteres spielt für Aydogan eine zentrale Rolle: «Es soll einen Ort geben, wo Zug 94 zu Hause ist. Wo man sich trifft, über Fussball oder anderes spricht und mit Freunden und Gleichgesinnten Zeit verbringt.»

Frauenfussball-Teams sind ein voller Erfolg

In seinem Rückblick zuhanden der rund 100 anwesenden Mitglieder und Gäste erwähnte der Präsident auch verschiedene erfolgreiche Projekte. Dazu gehört der von der Stadt Zug erneuerte Kunstrasen, der erst kürzlich eröffnet wurde, oder das Projekt, den Frauenfussball in Zug zu fördern, das im März 2021 aus der Taufe gehoben wurde. Zug 94 wurde von der grossen Nachfrage von jungen Fussballerinnen überrannt. Insgesamt spielen aktuell schon drei Juniorinnen-Teams in der Meisterschaft mit, zwei bis drei weitere folgen wohl nach der Winterpause. Sportlich lief es Zug 94 ebenfalls gut und die erste Mannschaft schaffte den Ligaerhalt. Der Sportchef Besnik Reci freute sich, dass Zug 94 für junge Spieler wieder sehr attraktiv geworden sei: «Hier können sie spielen und sich weiterentwickeln. Zudem haben auch unsere Junioren die Perspektive über die 3. oder 4. Liga in die erste Mannschaft zu kommen.»

Insgesamt verzeichnete Zug 94 einen starken Zuwachs an Mitgliedern. Total zählt der Verein nun rund 650 Mitglieder, fast 30 Mannschaften und 60 Trainer. Aydogan Cilingir nutzte die Gelegenheit auch, allen Beteiligten zu danken.

Auch der Finanzchef von Zug 94, Ralf Boom, zeigte sich zufrieden: «Wir konnten in einem wegen Corona sehr schwierigen Umfeld unsere Finanzen ins Lot bringen. Zug 94 ist nun wieder schuldenfrei. Dazu beigetragen hat eine strikte Kostendisziplin, der Verzicht vieler Mitglieder auf Entschädigungen sowie neue Sponsoren und Partner.»

Stadtrat André Wicki zeigte sich auch erfreut über die positive Entwicklung des Stadtzuger Fussballvereins und sagte: «Ihr greift im Fussball an, wir greifen mit weiteren Investitionen an.» Damit meinte er weitere Investitionen der Stadt in die Infrastruktur auf der Zuger Sportmeile. Das Schlusswort an der Generalversammlung gehörte wiederum dem Präsidenten von Zug 94, Aydogan Cilingir: «Wir wollen diesen Weg weitergehen und dazu braucht es wiederum alle. Stellt euch vor, welche Power in diesem Saal ist! Zusammen machen wir Zug 94 noch stärker. Damit die Zuger Bevölkerung auf ihre Fussballer stolz sein kann.»

Für Zug 94: Kilian Borter