Zug 94 siegt 3:0 dank starkem Kollektiv Erstligist Zug 94 besiegt Muttenz 3:0. Den Dreier verdiente sich der Gastgeber mit Geduld und viel Siegeswillen.

Zug 94 überzeugte am Samstag auf ganzer Linie. Hier zu sehen: Fabian Simic (blau) gegen Lukas Morger. Bild: Roger Zbinden (Zug, 29. August 2020)

«Ich bin sehr erfreut und auch stolz, was die Jungs heute gegen Muttenz zeigten. Wir standen in der Defensive solide und konnten in der Offensive auch Akzente setzen», so ein sichtlich erleichterter Sportchef Besnik Reci. Der 40-Jährige vertrat den gesperrten Vural Oenen (39) auf der Trainerbank. Der Cheftrainer kassierte im siegreichen Spiel gegen Delsberg vor einer Woche die rote Karte.

Eigentlich müsste Oenen nun immer auf Tribüne Platz nehmen? Oenen: «Nein danke, das ist nichts für mich. Die Distanz zu den Spielern ist schwierig. Ich habe während der Partie gelitten. Ich brauche das Team und bin froh, wieder an der Seitenlinie Anweisungen zu geben. Aber es ist schön zu wissen, dass das Team und der Staff auch in solchen Situationen funktionieren.»

«90 Minuten Fussball spielen»

Zug 94, bestärkt durch den 1:0-Erfolg bei Delsberg, zeigte gegen Muttenz in den ersten 20 Minuten einige Schwächen, was der stark aufspielende Zug 94 Verteidiger Robin Bieli (21) bestätigte: «Wir zeigten zu Beginn der Partie einige Unkonzen­triertheiten. Das müssen wir sofort abstellen und wieder während 90 Minuten Fussball spielen. 70 Minuten zeigten wir guten und unterhaltsamen Fussball, da gilt es anzuknüpfen.»

Zug 94 war über weite Phasen der Partie spielbestimmend und musste nur die Muttenzer Angriffswelle am Anfang überstehen. Mit etwas Glück und einem stark parierenden Schlussmann Mario Pastore (33) konnte dieser Druckphase der Gäste aus dem Baselland standgehalten werden.

Im Kollektiv überzeugt

Die 165 Fans im Stadion Herti Allmend sahen in der Folge ein keck aufspielendes Team, welches schönen Kombinationsfussball zeigte und im Kollektiv überzeugte. Und sich den Führungstreffer verdiente: Cleric Njau (36.; 1:0) profitierte nach einem Flankenball im Strafraum und konnte aus einem Gewühl heraus das runde Leder mit einem Absatztrick in die Maschen schlenzen. Mamadou Sylla (70.; 2:0) und wiederum Njau (95.; 3:0) waren später für die weiteren Treffer zum 3:0-Schlussresultat besorgt.

Reci: «Wir haben nun im zweiten Spiel in Serie keinen Gegentreffer kassiert, was mich sehr positiv stimmt. Die Defensivabteilung ist ein wichtiger Eckpfeiler auf dem Weg zum Erfolg. Offensiv sind wir immer wieder für Tore gut.» Übrigens, Zug 94 gewann letztmals zwei Spiele in Serie im November 2018: Am 3. November (2:0 gegen Delsberg) und 10. November (3:1 gegen Biel) wurden zwei Vollerfolge gefeiert. Auch der Blick auf die Tabelle ist erfreulich. Bieli zum Saisonauftakt: «Wir haben zwei Siege und eine Niederlage. Wir sind auf Kurs, der Anfang war positiv. Jetzt müssen wir weiter hart arbeiten, damit wir unsere Ziele erreichen.» Primär soll das heissen, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Am Samstag (17:00, Seefeld) gastiert Zug 94 bei Buochs zum Zentralschweizer-Derby.

Oenen sagt dazu: «Motivieren muss uns keiner für dieses Duell. Mit dem zweiten Sieg in Serie reisen wir gestärkt und mit viel Selbstvertrauen an.» Die Nidwaldner stehen nach dem dritten Spieltag mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf Rang 9, Zug 94 bekleidet mit sechs Zählern das obere Drittel der Tabelle.