Zug ALG findet das Feuerwerk des Krypto-Millionärs «unverantwortlich» – und fordert Antworten Das geplante Feuerwerk vom 1. August des Zuger Bitcoin-Millionärs Niklas Nikolajsen sorgt für Diskussionen. Nun wird es auch politisch, denn die ALG reicht zum Bewilligungsverfahren eine Interpellation ein.

Das grösste Feuerwerk, welches wohl je im Kanton Zug gezündet wurde, soll am 1. August für Stimmung sorgen. Es handelt sich um ein privates Feuerwerk des Zuger Bitcoin-Millionärs Niklas Nikolajsen, der es im See vor seinem Anwesen im St. Karlshof zünden lässt. Dies wurde in der vergangenen Woche kontrovers diskutiert.

Nun wurde in Zug ein Vorstoss zum Thema eingereicht. Eine Bewilligung eines Feuerwerkes im Umfang von 35 Tonnen von der Stadt Zug und dem Kanton Zug erachtet die Fraktion Alternative – die Grünen Zug als unsensibel, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Ein solches Feuerwerk sei kontraproduktiv für die Gesundheit von Mensch und Umwelt. Es drohe neben der Verschmutzung der Umwelt auch die Gefahr von Atemwegserkrankungen. Zudem erschrecke ein Feuerwerk in dieser Dimension die Wildtiere und die Haustiere. Die Stadt Zug distanzierte sich vom Feuerwerk und verweist auf die Zuständigkeit des Kantons.

ALG stellt kritische Fragen zum Feuerwerk

Durch das Spektakel würden innerhalb von 15 Minuten 5,5 Tonnen CO₂ ausgestossen. «Das ist angesichts der Klimaziele des Kantons absolut unverantwortlich.» Die ALG-Fraktion hat unter all diesen Gesichtspunkten eine Interpellation eingereicht. Unter anderem will sie wissen, aufgrund welcher gesetzlichen Grundlagen die Gebäudeversicherung Grossfeuerwerke bewilligen könne. Oder, ob die Zuger Polizei einen Mitbericht beim Amt für Wald und Wild sowie beim Amt für Umwelt eingeholt habe.

Im Hinblick auf die Umwelt fragt die Fraktion weiter, inwiefern die Umweltzielsetzungen in die Bewilligungspraxis einfliessen und ob es aus Sicht des Regierungsrats eine Gesetzesrevision brauche. Ausserdem stelle sich die Frage, inwiefern die Gebäudeversicherung Rücksicht auf die Ortsgemeinde nehme. Nicht zuletzt will die Fraktion vom Regierungsrat wissen, ob die Gebäudeversicherung Einfluss auf den Ort des vorgesehenen Abbrandes nehmen könne, und wenn ja, auf welcher Grundlage.

Nachdem die Kritik letzte Woche aufgekommen war, hatte Niklas Nikolajsen bereits ausführlich Stellung zu seinem Feuerwerk genommen. «Es sind Tausende von Kommentaren geschrieben worden, Feuerwerke sind ein kontroverses Thema. Ich hatte keine Chance, auf alle Kommentare einzugehen, ich möchte hier aber die vier häufigsten Kritikpunkte ansprechen», sagte er. Er nahm Stellung zu den Punkten Klima, Abfall, Haustiere und warum er das Geld nicht lieber spende. (mme/leu)