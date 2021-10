Zug Alkoholisierte Auto- und ein E-Scooterfahrer auf den Strassen unterwegs In der Nacht auf Samstag waren im Kanton Zug mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer unterwegs, einer davon mit über zwei Promille. Ein E-Scooterfahrer verunfallte, zwei Autolenker sind ihren Führerausweis los.

Um 23.45 Uhr am Freitagabend verunfallte ein alkoholiserter E-Scooterfahrer am Baarer Fussweg in Zug. Der 33-Jährige fuhr mit dem E-Scooter gegen einen Randstein und stürzte. Dabei verletzte er sich erheblich, wie die Zuger Polizei am Samstag meldet. Die Atemalkoholmessung ergab demnach 0.96 Promille, was 0.48 mg/l entspricht. Der Rettungsdienst Zug betreute den Mann und brachte ihn ins Spital.

Schon zuvor, kurz vor 21 Uhr kontrollierte eine Polizeipatrouille einen Autofahrer an der Gartenstrasse in Zug. Die Atemalkoholmessung, die beim 54-jährigen Mann durchgeführt wurde, ergab gemäss Polizei 0.9 Promille, respektive 0.45 mg/l. Der Mann musste seinen Führerausweis abgeben.

Um 1.15 Uhr am Samstag meldete zudem eine Person der Polizei, dass ein Autolenker auf der Luzernerstrasse in Cham Schlangenlinie fahre. Die Polizei stellte bei der Kontrolle des Fahrers Alkoholsymptome fest. Die Messung ergab einen Wert von 2.02 Promille, was 1.07 mg/l entspricht. Auch der Führerausweis dieses Mannes wurde eingezogen. (spe)