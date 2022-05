Zug Auf Tuchfühlung mit dem Kunstnachwuchs Nachdem die letztjährige Ausgabe der KUNSTpause über 600 Besucherinnen und Besucher begrüssen durfte, sind nun die Vorbereitungen für die 17. Ausgabe in vollem Gange.

Einmal mehr wird die Chollerhalle zum Showroom des Kunstnachwuchses. Bild: PD

Die nächste KUNSTpause steht an. Mit insgesamt 19 Künstlerinnen und Künstlern im Boot wird die Chollerhalle über das anstehende Pfingstwochenende mit junger Kunst bespielt, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Die KUNSTpause ist seit 2004 eine Plattform für junge Kunstschaffende aus Zug, der Umgebung und dem Ausland. Die KUNSTpause lebt eine starke Förderkultur und bestärkt junge Talente in ihrem Schaffen und den Einstieg in die Kreativwelt. Es wird kein abgeschlossenes Studium oder ein Nachweis etwelcher Ausstellungen von den Teilnehmenden vorausgesetzt. Eine Durchmischung zwischen unerprobten und erfahrenen Kunstschaffenden zeigt dem Publikum eine breite Palette an junger Kunst aus der ganzen Schweiz.

Aktuelle Themen und künstlerische Vielseitigkeit

Mit der kommenden Ausstellung setzt sich das siebenköpfige Team der KUNSTpause aber nicht nur zum Ziel, dem Kunstnachwuchs, der sich aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland beworben hat, eine Plattform zu bieten. Auch die Besucherinnen und Besucher sollen die Gelegenheit bekommen, junge Kunstschaffende kennen zu lernen und Berührungsängste abzubauen.

Mit Führungen und Audio-Guides auf Deutsch und Englisch bringt die KUNSTpause aktiv, das Thema Kunst näher. Denn Kunst kann Vieles, sagt das OK: Sie überrascht, provoziert, macht Spass oder regt zum Nachdenken an. An der KUNSTpause kann Kunst immer noch ein bisschen mehr, denn dort wird sie zum Erlebnis für alle und jeden. Die Chollerhalle wird zum Ausstellungsraum für ein breites Publikum aber auch zum Sprungbrett für den Kunstnachwuchs von nach und fern, der sich präsentiert.

Das Publikum flaniert zwischen grossflächigen Objekten, bewegten Bildern, Fotografien oder kleinen feinen Malereien. Im Kunstkiosk schmökert man in originaler junger Kunst zu fairen Preisen, die die Vielseitigkeit der Ausstellenden zeigt. (fae)