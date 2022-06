Zug Balkon steht mitten in der Stadt in Vollbrand In einem Mehrfamilienhaus an der Metallstrasse ist auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde niemand.

Der Balkon stand in Vollbrand. Bild: Zuger Polizei (Zug, 9. Juni 2022)

Am Donnerstag, kurz vor 5 Uhr sind mehrere Meldungen bei der Zuger Polizei eingegangen, dass es an der Metallstrasse in der Stadt Zug brenne. Ein Balkon eines Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand. Als das Feuer ausbrach, befand sich eine Person in der betroffenen Wohnung – der 63-jährige Mann konnte jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung schreiben, mussten aus Sicherheitsgründen zehn Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Sie konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Wohnung des betroffenen Balkons ist hingegen nicht mehr bewohnbar.

Während der Löscharbeiten mussten die Metallstrasse teilweise gesperrt werden. Was den Brand auslöste, ist noch nicht klar und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Im Einsatz standen 25 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug, der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei. (pl)