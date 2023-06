Zug Betrunken und unter Drogen: Rollerfahrer baut nach Flucht vor Polizei Unfall Eine Polizeipatrouille wollte einen mit zwei Personen besetzten Roller kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Polizisten und fuhr weiter. Kurz darauf baute er auch noch einen Selbstunfall.

Der Rollerfahrer hatte 1,48 Promille Alkohol im Blut. Auch der Drogenschnelltest fiel positiv aus. Bild: PD

Es ist kurz vor 5 Uhr morgens in der Nacht auf Samstag, als eine Zuger Polizeipatrouille an der Alpenstrasse ein Roller auffällt. Da zwei Personen ohne Helm mit dem Roller unterwegs waren, wollten die Einsatzkräfte die beiden stoppen und kontrollieren, teilt die Zuger Polizei mit. Der Rollerfahrer aber hatte andere Pläne: Er ignorierte das Haltezeichen, beschleunigte stark und versuchte mit waghalsigen Fahrmanövern, der Polizei zu entkommen.

Die Einsatzkräfte entschieden sich wegen der gefährlichen Fahrweise dazu, ihnen nicht mehr nachzufahren. Jedoch beobachteten sie an der Aabachstrasse wenig später, wie der Roller umfiel und konnten so den Fahrer und seine 22-jährige Begleiterin kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Lenker 1,48 Promille Alkohol und Drogen im Blut hatte. Der Pikett-Staatsanwalt ordnete deshalb eine Blut- und Urinprobe im Spital an.

Sowohl die Begleiterin als auch der Fahrer blieben unverletzt. Der 22-Jährige wird angezeigt und muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. (rad)