Zug «Covid-Betrug im grossen Stil» – als er die Schweiz verlassen wollte, schlug die Polizei am Flughafen zu Die Zuger Strafverfolgungsbehörden haben einen Mann verhaftet, der zu Unrecht einen Covid-Kredit für 300'000 Franken erwirkte.

Ende Februar wurde ein mutmasslicher Covid-Kredit-Betrüger am Flughafen in Zürich verhaftet, als er gerade die Schweiz verlassen wollte. Bild: Christian Beutler / Keystone

Ein 31-jähriger Mann wird beschuldigt, im Sommer 2020 unter Angaben eines falschen Umsatzerlöses einen Corona-Kredit in der Höhe von 287'520 Franken beantragt und bezogen zu haben. Dies habe er als Verwaltungsrat einer in Zug registrierten Firma gemacht. Den Kredit habe er aber nicht, wie es in der Covid-Kreditvereinbarung vorgesehen ist, ausschliesslich zur Sicherung von Liquidiätsbedürfnissen verwendet, heisst es in einer Mitteilung vom Montag weiter.

Denn: Die zu diesem Zeitpunkt inaktive Firma hatte der Mann erst wenige Tage vor der Beantragung des Kredits übernommen. Mit dem erhaltenen Corona-Geld tätigte er dann Transaktionen im fünfstelligen Bereich, innert vier Tagen war alles Geld weg. Die fast 300'000 Franken wurden gemäss Polizeiangaben in grösseren Tranchen entweder in bar bezogen oder an andere Gesellschaften oder Personen weitertransferiert.

Als der Mann die Schweiz verlassen wollte, schlug die Polizei zu: Der 31-Jährige wurde Ende Februar 2023 am Flughafen Zürich Kloten bei der versuchten Ausreise festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug führt gegen den Schweizer eine Strafuntersuchung wegen Verstoss gegen die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung, Betrug, Geldwäscherei und Urkundenfälschung. Es gilt die Unschuldsvermutung. (mme)