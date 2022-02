Zug Das Referendum der SVP gegen das städtische Energiereglement ist zu Stande gekommen Am 16. Februar wurden Stadtrat Urs Raschle die Unterschriften übergeben.

SVP-Präsident Gregor R. Bruhin (vorne rechts) und weitere Parteivertreter übergeben Stadtrat Urs Raschle (vorne links) das Referendum. Bild: PD

Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug hat an seiner Sitzung vom 18. Januar das neue städtische Energiereglement beschlossen. Dagegen hat die städtische SVP das fakultative Referendum ergriffen und in den vergangenen 30 Tagen Unterschriften gesammelt. Das Referendum ist nun zu Stande gekommen, wie die Partei mitteilt. Am 16. Februar wurde es Stadtrat Urs Raschle übergeben. Entsprechend wird die Stadtzuger Stimmbevölkerung über das Thema abstimmen können.

Die Energiepolitik befinde sich im Umbruch, schreibt die Partei: Im Sommer 2021 ist das CO 2 -Gesetz auf Bundesebene abgelehnt worden, der Kanton Zug berät nach wie vor über die Revision seines Energiegesetzes. «Obwohl sich übergeordnetes Recht im Umbruch befindet, prescht die Stadt vor und installiert aus ideologisch getriebenen Gründen noch mehr Umverteilung und Subventionen», ist man bei der SVP der Ansicht. Das neue städtische Energiereglement habe Kosten von mehreren Millionen Franken zur Folge, ohne dabei eine wesentliche Wirkung zu erzielen. Es handle sich um «eine exemplarische Verschwendung von Steuergeldern und Umverteilung von finanziellen Mitteln vom Steuerzahler hin zum Immobilienbesitzer».

«Marktverzerrung und Fehlanreize»

Das neue Energiereglement, so die SVP, baue städtische Subventionen aus, was den Markt verzerre und Fehlanreize setze. «Effizienter wäre die Vereinfachung verwaltungsamtlicher Prozesse sowie ein Abbau von Regulierung.» Dies führe zu tieferen Kosten, fördere die Markwirtschaft und somit die Innovationskraft. Das Reglement führe zudem zu höheren Mieten, weil die mit Steuergeldern sanierten Wohnhäuser an Wert gewinnen würden. Mit dem neuen Energiereglement subventioniere sich der Staat selbst. Dies, weil neu auch öffentlich-rechtliche Körperschaften subventioniert werden sollen. So erhalte beispielsweise die Pensionskasse der Stadt Zug Subventionen aus Steuergeldern, um ihre Wohnungen teuer zu sanieren. «Die daraus höher erzielte Rendite kommt ausschliesslich städtischen Beamten zu Gute.» (rh)