Zug Das Restaurant Röthelberg erhält einen neuen Pächter Ab Mai 2022 übernimmt Salvatore Gualtieri das Restaurant an schönster Aussichtslage oberhalb der Stadt Zug. Die bisherigen Pächter, das Ehepaar Albertella, gehen nach über zwanzig erfolgreichen Jahren «Röthelberg» in den Ruhestand.

Das Restaurant Röthelberg über der Stadt Zug. Bild: PD

Das «Ristorante Pasteria Röthelberg» schliesst laut Medienmitteilung der Stadt Zug am 9. Oktober und wird anschliessend sanft renoviert. Die Wiedereröffnung des Restaurants ist für Mai 2022 geplant. Das Ökonomiegebäude wird umfassend saniert und im Erdgeschoss mit einem Saal für Anlässe und Feiern ausgebaut. Die Fertigstellung und Integration in den Restaurantbetrieb erfolgt Ende 2022. «Die ehemalige Scheune soll für alle nutzbar sein. Ob dies ein Anlass der Nachbarschaft Röthel, eine Hochzeit oder ein Bankett ist. Die Organisation und Abwicklung läuft über die zukünftigen Gastronomen», wird Stadtrat André Wicki in der Mitteilung zitiert.

Die neuen Pächter, Salvatore Gualtieri und seine Frau Susana Mendes Branco, setzen die Tradition der gehobenen italienischen Küche fort. Salvatore Gualtieri war unter anderem Küchenchef in den Restaurants La Perla und Barbatti in Luzern. Zuletzt führte er das Clubrestaurant des Golfclubs Küssnacht am Rigi. Dessen Qualitäten beschreibt der Restaurantführer «Gault-Millau» wie folgt: « …man isst vorzüglich … die leicht pikanten Spaghetti Salvatore sind der Renner …» Das neue Pächterpaar habe sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen die Mitbewerber durchgesetzt.

Frische, regionale Produkte im Mittelpunkt

Salvatore Gualtieri und seine Frau Susana Mendes Branco freuen sich schon jetzt auf den nächsten Sommer: Mit Elan und Herzlichkeit wollen sie den Neustart im Restaurant Röthelberg in Angriff nehmen. Der erfahrene Koch sagt: «Im Mittelpunkt meiner Küche stehen frische, regionale Produkte für eine moderne Interpretation der mediterranen Küche.» Der Stadtrat freut sich sehr, ein neues, ebenso engagiertes Pächterehepaar gefunden zu haben.

Die Stadt Zug erwarb die Parzelle Röthelberg mit einer Gesamtfläche von rund 3200 Quadratmetern im Jahr 2012 für 5 Millionen Franken. Damit konnte die Stadt das Restaurant und den Aussichtspunkt für die Zuger Bevölkerung langfristig sichern. (haz)