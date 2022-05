Zug Das Stadtarchiv gewährt Einblick in seine Schatzkammern In einer riesigen Postkartensammlung stöbern, die eigene Klassenliste aus der Primarschule entdecken oder über Baupläne des Eigenheims diskutieren. Oder gemeinsam mit einem Archivexperten recherchieren? Am 11. Juni öffnet das Stadtarchiv seine Türen.

Archivarin Iris Blum, umgeben von Tausenden von Dokumenten und Fotos. Bild: PD

Im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) öffnet das historische Gedächtnis der Stadt Zug seine Magazine und Büros. In Form eines Rundgangs lernt das Publikum Aufgaben, Arbeitsweisen und historische Schätze aus dem Untergrund kennen, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben.

Sechs Stationen geben Aufschluss über die Archivarbeit und machen transparent, warum das Stadtarchiv für die Ewigkeit arbeitet. «Uns ist sehr bewusst, dass die wenigsten Leute wissen, worin unsere alltägliche Arbeit besteht», sagt Stadtarchivar Thomas Glauser. Dem will man bewusst begegnen und sich dabei das Motto des diesjährigen gesamtschweizerischen Archivtags – «Archive für alle» – zu Nutze machen.

Hemmschwellen senken

Iris Blum, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stadtarchiv und für die Durchführung des Archivtags verantwortlich, ergänzt: «Dieser Tag der offenen Tür bietet die Chance, analoge und digitale Schätze zu zeigen. Unsere Archivarbeit rückt so in den Vordergrund. Vielleicht kann damit auch die Hemmschwelle, die Archiven gegenüber immer noch besteht, für Geschichtsinteressierte etwas abgebaut werden.»

Stadtarchivar Thomas Glauser. Bild: Stefan Kaiser

Längst hat auch die Digitalisierung in den Archiven Einzug gehalten. So verfügt das Stadtarchiv Zug neben dem analogen auch über ein digitales Langzeitarchiv. Dort befinden sich zum einen Unterlagen, die digital entstanden sind und gar nicht mehr in Papierform vorliegen. Und zum anderen ausgewählte Dokumente wie Pläne, Protokolle oder Postkarten, die nachträglich digitalisiert wurden und nun über das Online-Verzeichnis abrufbar sind.

Ein aussterbendes Berufsfeld?

Braucht es dank der Digitalisierung bald keine Archivarinnen und Archivare mehr, die der interessierten Öffentlichkeit Auskunft geben oder Benutzerinnen und Besucher bei der Recherche unterstützen? Stadtarchivar Thomas Glauser ist skeptisch:

«Wir beobachten eher das Gegenteil. Das Bedürfnis nach einem Kompass in der Datenflut wächst.»

Und damit auch jenes nach dem Vermitteln von historischen Inhalten. «In einer sich stets beschleunigenden Zeit scheint das Entschleunigende, sich auf die eigene Herkunft Besinnende wieder an Wert zu gewinnen. Und in Zeiten von Fake News können wir Archivarinnen und Archivare mit überprüfbaren Fakten aufwarten», so Glauser. (fae)