Zug Der Abstellort des Autos ist für dessen Kennzeichen entscheidend Ein Betreiber eines Escort-Services in der Stadt Zug will alle seine Geschäftswagen auch im Kanton Zug immatrikulieren. Geht nicht, urteilt das Verwaltungsgericht und leuchtet in seinem Entscheid jeden Gesetzeswinkel aus.

Die Definition des Wohnsitzes ist einer der Kernsätze des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs. In dessen Artikel 23 steht: Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Das Verwaltungsgericht Zug hat in einem neuen Entscheid (V 2019 55), welcher auf der Urteilsdatenbank zu finden ist, herausgearbeitet, wo der «Wohnsitz » eines Autos liegt. Ein Geschäftsführer einer Escort-Agentur hatte seine drei Geschäftsautos im Kanton Zug eingelöst, konnte jedoch nur einen Stellplatz nachweisen. Der Deutsche polterte daraufhin öffentlichkeitswirksam. Während des Verfahrens machte das Strassenverkehrsamt Zug den verfügten Schilderentzug in einem Fall wieder rückgängig. Es galt somit für das Richtergremium nur noch um die Klärung, wo das dritte Kontrollschild mit dem blauen Balken «wohnt».

Der Beschwerdeführer legte Wert auf die Feststellung, dass die Fahrzeuge seines Fuhrparks da und dort in der Schweiz unterwegs seien. Dazu schreiben die Richter: «Für Fahrzeuge ohne festen Standort in der Schweiz ist der Ort massgebend, an dem sie sich vorwiegend befinden.» Einen Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements aus dem Jahre 1976 zitierend, habe ein Fahrzeug dort seinen Standort, wo es sich ausser Gebrauch befinde. Dabei spiele es, so die Entscheider, keine entscheidende Rolle, zu welcher Tageszeit das Auto «bei Nichtgebrauch» abgestellt sei. Mehr noch, «zu welchem Ort das Fahrzeug die nächste Beziehung hat».

Die Polizei observiert ein Auto über längere Zeit

Die Luzerner Polizei beobachtete gar das Automobil über eine längere Zeitdauer. Dabei ist den Ordnungshütern aufgefallen, dass jeweils die Frau des Geschäftsführers am Steuer sass. Am Ort der Beobachtung lebt die Frau mit ihrem Gatten. Dem Urteil liegt ein genaues Protokoll bei, wann welches Auto gesichtet wurde. Es ist nun nicht so, dass von diesem Treiben niemand etwas gewusst hat. Das Ehepaar gab freimütig preis, dass sie die aufs Geschäft eingelösten Fahrzeuge auch privat nutzten. Das laufe wie bei «einer permanenten Rotation» ab.

Eine weitere Rüge des Beschwerdeführers wischen die Verwaltungsrichter ebenso vom Tisch. Der Geschäftsführer der Escort-Agentur hatte das Strassenverkehrsamt bezichtigt, dass es «an konkreten Details ihrer Dienstleistungserbringung interessiert» gewesen sei. Dieser Vorwurf ginge jedoch ins Leere, da das Strassenverkehrsamt lediglich daran interessiert war, den tatsächlichen Standort der Autos zu erfahren.

Eine klare Ansage und alle Kosten dem Beschwerdeführer

Dank der Beschwerde können Zuger Autohalter jetzt genau nachvollziehen, in welchem Kanton sie ihr Kennzeichen einlösen müssen. Der Beschwerdeführer muss für die Verfahrenskosten von 1000 Franken und allenfalls noch weitere Kosten aufkommen. Gespräche mit den zuständigen Stellen hätten den Escort-Service-Geschäftsführer womöglich zum gleichen Ergebnis wie das Verwaltungsgericht geführt.