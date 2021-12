Der erste Zurlauben, mit dem Vornamen Anton, wanderte 1478 von Zürich herkommend in den Kanton Zug ein. Die Wurzeln dieser Familie lagen im heutigen Kanton Wallis. Anton Zurlauben (1439-1519) erhielt nach zehn Jahren in der Stadt Zug deren Bürgerrecht. Zu Geld und Ehre kamen die Zurlauben in französischen Diensten, wo sie höchste militärische Positionen erreichten und als Militärunternehmer sehr geschätzt waren. Das heisst sie stellten Truppen für die französischen Könige auf, die ihnen dafür Bares gaben.

Um ihrer Position in der Stadt Zug gerecht zu werden, baute Konrad Zurlauben (1571-1629) zwischen 1597 und 1621 ein Haus, das sich sehen lassen konnte. Den Kern bildete ein Bauernhof. Es kamen später weitere Bauten hinzu. Der Stern der Zurlauben-Familie began zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu sinken. Zwischen 1728 und 1736, es war die Zeit des sogenannten Harten- und Lindenhandels, kam es zu einem Streit über die Verteilung von französischen Pensionen und den Salzhandel. Letzterer war den Zurlauben exklusiv überlassen worden. Die Familie musste dann jedoch ihre Gewinne aus dem Salzverkauf zurückzahlen. Mit dem Tod von Beat Fidel Zurlauben (1720-1799) starb das bekannte Zuger Geschlecht aus. Der letzte Zurlauben diente auch dem französischen König, im Zuge der französischen Revolution von 1789 verlor er die Gelder aus Frankreich.

Das Familienarchiv der Zurlauben befindet sich heute in der Kantonsbibliothek Aarau. Dazu gehören 10000 Werke aus der Zurlaubenfamilienbibliothek. Zudem rund 3000 Briefe des letzten männlichen Zurlauben, der sich mit vielen Gelehrten seiner Zeit austauschte. (mo)