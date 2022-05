Zug Die Zuger Speckli haben ein neues Zuhause

Die 1895 gegründete Zuger Konditorei-Dynastie Speck hat sich eine neue Backstube mit einem Confiserie-Café im Göbli in Zug geschaffen, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die neuen gläsernen Räume ermöglichen Passanten und Cafébesuchern einen Blick auf die Confiseure und ihre Arbeit. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen optimierte Arbeitsabläufe und schaffen neue Produktionskapazitäten, schreibt die Confiserie weiter. So werde es wieder möglich, im Bereich der Firmenverpflegung tätig zu sein.

Durch den Neubau habe man sämtliche Möglichkeiten der Nachhaltigkeit ausgeschöpft. Dank der Nähe zum Tech Cluster Zug biete sich die Zusammenarbeit mit dem Multi-Energy Hub an. So können lokale Energiequellen wie Tiefengrundwasser, Seewasser (Circulago), Fotovoltaik usw. zu einem CO 2 -neutralen Gesamtenergiesystem kombiniert werden mit maximalem Eigenversorgungsgrad.

Zusätzlich sei eine eigene Fotovoltaikanlage erstellt worden mit einer Leistung von 62 kWh. «Seit etwa 30 Jahren zeigen wir interessierten Gruppen die Herstellung der Zuger Kirschtorte. Bis anhin war dies nur nach 15 Uhr möglich, da wir dazu die Produktionsräume nutzten. Ab sofort ist dies auch tagsüber möglich, da wir neu über einen grosszügigen und bestens eingerichteten Vorführraum verfügen», heisst es in der Mitteilung weiter. (fae)