«Diesen Rock ziehe ich nicht an!»: Dominique Rinderknecht mit ihrem Grosi an den Swiss Music Awards

Das Model und Ex-Miss Schweiz Dominique Rinderknecht lebt mit ihrem Verlobten in der südafrikanischen Metropole Kapstadt. An den Swiss Music Awards war sie für einmal wieder in der Schweiz anzutreffen und brachte ihr 89-jähriges Grosi mit auf den roten Teppich.