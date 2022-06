zug Digital puzzeln und tüfteln in der ganzen Stadt Während der Pandemie wurde das digitale Spiel «Sato Code» zu einem der beliebtesten «Escape Game». Mehrere Tausend Leute suchten in Zürich und im Tessin das Abenteuer. Jetzt bringt «Sato Code» ein neues Spiel nach Zug.

«Sato Code» verlegt das Prinzip des «Escape Rooms» unter den freien Himmel, wie das gleichnamige Unternehmen in einer Medienmitteilung erklärt. Wie in einem Escape Room gilt es, verschiedene Installationen zu finden und zu entschlüsseln. Jedoch sind die Puzzlesteine nicht in einem Raum, sondern über die ganze Stadt verteilt.

Das Spiel «The Sasso Society» ist ab sofort in Zug möglich. Bild: PD

So liegt zum Beispiel im Schaufenster eines Plattenladens in Zürich eine fingierte Schallplatte. Raffiniert versteckten die Game Designer eine Nachricht mit dem Morsealphabet auf dem Cover der Schallplatte. Oder in Lugano liegt eine Botschaft in einer Blumenkutsche in der Mitte der Altstadt.

Neben den verschiedenen Installationen in der Stadt gehört die selbst entwickelte «Sato Code App» dazu. Die App erzählt die Geschichte und verknüpft so die verschiedenen Etappen. Und sollte jemand ins Stocken geraten, gibt sie auch mal einen Hinweis.

An allen möglichen Orten kann man Codes entdecken, die einem im Spiel weiterbringen. Bild: PD

Die Jagd nach dem besonderen Stein

Das Game «The Sasso Society» dreht sich um die Sasso Gemeinschaft. Um den Sasso Bund ranken sich viele Geheimnisse. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Gesellschaft alle 20 Jahre eine Jagd veranstaltet: Die «Caccia al Sasso», oder auf Deutsch die Jagd nach dem Stein.

Seit Jahrhunderten ist die Caccia ein aussergewöhnliches Ereignis. Die Gesellschaft versteckt irgendwo einen grossen Stein, den Sasso. Das Ziel ist es, diesen Stein zu finden. Wer ihn findet, kann eine Einladung in die Gesellschaft erhalten. Ein äusserst seltenes Privileg. Die Caccia beginnt mit dem Erscheinen der zeremoniellen Maske der Gesellschaft. Die Maske verbirgt eine verschlüsselte Botschaft. Diesmal ist die Maske in Zug erschienen.

Ein Spielcode auf einem Stein. Nicht immer sind die Hinweise so auffällig. Bild: PD

Am 15. Juni war der Startschuss. Spielen ist jederzeit möglich, ohne Reservation, und dauert zirka eine bis eineinhalb Stunden. Es ist ein Spiel für zwei bis vier Personen pro Gruppe. Tickets sind auf der Webseite erhältlich. Der Startpunkt des Games befindet sich in der Nähe des Einkauszenters Metalli. Ein gut geladenes Handy verhindert ein ungewolltes vorzeitiges Ende und sichert die Spielfreude. Viel Spass!