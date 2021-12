Zug Eindeutiges Ja zur Erweiterung des Schulhauses Loreto Mit 6447 Ja-Stimmen zu 384 Nein-Stimmen hat die Stadtzuger Stimmbevölkerung dem Objektkredit von 20,65 Millionen Franken deutlich zugestimmt. Nun kann die Schulanlage Loreto um zwei Gebäude erweitert werden.

So soll die Veranda des Bauprojekts aussehen. Bild: PD

Die kooperative Oberstufe der Stadt Zug mit Sekundar-, Real- und Werkschule ist in der Schulanlage Loreto untergebracht. Diese wurde bereits 1969 in Betrieb genommen. Wie die Stadt Zug in einer Mitteilung schreibt, stösst die Anlage aufgrund der steigenden Schülerzahlen an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit dem Ja an der Urne kann wieder eine optimale Atmosphäre geschaffen werden, wie Stadträtin Vroni Straub-Müller, Vorsteherin des Bildungsdepartements, sagt:

«Gutes Lernen braucht gute Rahmenbedingungen. Dank der Zustimmung der Stimmberechtigten zur Loreto-Erweiterung schaffen wir für Schülerinnen und Schüler und für die Lehrpersonen eine optimale Lern- und Arbeitsatmosphäre.»

So wird das neue Loreto Schulhaus aussehen. Bild: PD

Dieses Bauprojekt geht auf einen Wettbewerb zurück, den das Zuger Architekturbüro Gauch & Schwartz gewonnen hat. Das Projekt sieht vor, dass die Anlage um zwei Gebäude erweitert wird: einerseits für die schulische Nutzung, andererseits für die schulergänzende Betreuung. Baubeginn für das 20,65 Millionen Franken teure Projekt ist voraussichtlich im Sommer 2022. Es wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet. (rad)