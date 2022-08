Zug Er ignorierte Blaulicht und Sirene: 44-jähriger Autofahrer auf Kokain versuchte vor der Polizei zu flüchten Am Mittwochabend wollte ein Autofahrer auf der Autobahn A14 Richtung Baar der Polizei entkommen – vergeblich.

Der Autofahrer stand unter dem Einfluss von Kokain. Symbolbild: Severin Bigler

Der Autofahrer fiel einer zivilen Patrouille auf der Autobahn A14 in Richtung Baar durch seine aggressive Fahrweise auf, schreibt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung. Die Einsatzkräfte seien dem Fahrzeug gefolgt und wollten es auf der Nordstrasse stoppen, um den Lenker zu kontrollieren. Dieser ignorierte die Matrix «Stop Polizei» genauso wie das Blaulicht und das Wechselklanghorn. Schliesslich gelang es den Einsatzkräften, ihn beim Parkplatz an der Allmendstrasse zu stoppen, heisst es weiter.

Beim 44-jährigen Mann wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Daraufhin habe der Pikettstaatsanwalt eine Blut- und Urinentnahme im Spital angeordnet. Der Lenker wird nun zur Anzeige gebracht und muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten, schreibt die Polizei. (tos)