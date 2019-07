Zug: Frau auf Heimweg von Unbekanntem bedrängt

Eine 29-jährige Frau wurde auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann bedrängt. Die Zuger Polizei sucht nun mit einer Täterbeschreibung Zeugen.

(cg/pd) In der Nacht zum Samstag (29. Juni), um 0.30 Uhr, lief eine Frau von der Männerbadi in Zug in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Turnhalle Schützenmatt wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann an der Schulter gepackt. Es kam zu einem längeren Gerangel. Schliesslich konnte sich die Frau losreissen und entlang der Chamerstrasse in Richtung goldener Kiosk flüchten, wo sie versuchte, ein entgegenkommendes Fahrzeug anzuhalten. Der mutmassliche Täter folgte der Frau und packte sie erneut, wobei er ihr Oberteil zerriss. In der Folge liess der Täter von seinem Opfer ab und entfernte sich. Die polizeilichen Ermittlungen laufen; ein sexuelles Motiv kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenaufruf

Wer kann Angaben zum gesuchten Mann oder zum Tathergang machen? Das Opfer beschreibt den Täter gemäss Polizeimitteilung wie folgt:

ca. 18 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm gross

dunkle Hautfarbe

eher schmales Gesicht

schwarze Haare, an den Seiten fast kahl rasiert, oben ca. 8 cm langes, krauses Haar ; es handelt sich dabei um eine sogenannte «Flat-Top» Frisur.

braune Augen

trug ein schwarzes T-Shirt mit weisser Aufschrift «Adidas», schwarze Shorts mit «Adidas»-Streifen an den Seiten und weisse Socken und dunkle «Adidas»-Sportschuhe

möglicherweise hat er im Gesicht eine Verletzung, die er beim Gerangel mit dem Opfer erlitten hatte

Gesucht wird insbesondere auch der Lenker eines silberfarbenen Autos, der dem Opfer an der Chamerstrasse in Zug entgegengefahren ist. Seine möglichen Beobachtungen sind für die weiteren Ermittlungen wichtig. Die Zuger Polizei bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich umgehend zu melden (T 041 728 41 41).