Stadt Zug Friedlicher Protestmarsch gegen Coronaverordnung In Zug haben am Samstagnachmittag rund 800 Personen gegen die Covid19-Massnahmen demonstriert. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

10 Bilder 10 Bilder Rund 800 Personen nahmen an der Kundgebung teil. Bild: Laura Sibold (Zug, 06. Februar 2021)

(zgc) In der Stadt Zug haben am Samstagnachmittag rund 800 Personen einen Protestmarsch und eine Kundgebung gegen die Covid-19-Massnahmen veranstaltet. Wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt, waren dabei uniformierte sowie zivile Einsatzkräfte im Einsatz und kontrollierten die Um- und Durchsetzung der Bewilligungsauflagen durch den Veranstalter sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben durch die Teilnehmer.

Die Polizisten begleiteten den Protestmarsch und konnten dadurch grössere Verkehrsbehinderungen verhindern. Die Einsatzkräfte suchten vereinzelt den Dialog mit Personen, machten sie auf die geltende Schutzmaskentragpflicht aufmerksam und appellierten an ihre soziale Verantwortung. Auch durch den Veranstalter wurde regelmässig und konsequent auf die Regeln hingewiesen.

In der Medienmitteilung heisst es weiter, dass sich die offiziellen Teilnehmer der Kundgebung «grossmehrheitlich» an die Regeln gehalten haben. Weder Ordnungsbussen noch Wegweisungen wurden ausgesprochen.

Um 16:15 Uhr wurde die Kundgebung auf dem Landsgemeindeplatz beendet, die Teilnehmer entfernten sich vom Veranstaltungsort.