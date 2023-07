Zug Gas und Bremse verwechselt: 49-Jährige verursacht Sachschaden von 110'000 Franken Beim Einkaufscenter Metalli in Zug fuhr eine Autofahrerin aus Versehen in eine Schranke, zwei Wände und in ein Auto. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch beträchtlich.

Der Sachschaden beträgt 110'000 Franken. Bild: PD

Im zweiten Untergeschoss des Parkhauses beim Einkaufscenter Metalli in Zug war am Samstagmorgen kurz nach 10.30 Uhr eine 49-Jährige unterwegs. Bei einem Fahrmanöver bei der Einfahrtsschranke verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr mehrere Meter vorwärts. Wie die Zuger Polizei mitteilt, streifte ihr Auto in der Folge eine Wand, fuhr die Einfahrtsschranke um, prallte in eine weitere Wand und kollidierte anschliessend mit einem parkierten Auto. Durch den Aufprall bröckelten ausserdem grosse Teile der Wand auf zwei weitere parkierte Autos, wodurch diese beschädigt wurden.

Ihr Auto erlitt Totalschaden. Bild: PD

Die Autofahrerin blieb unverletzt und auch keine anderen Personen kamen zu Schaden. Jedoch erlitten sowohl ihr Auto, als auch jenes, in das sie fuhr, einen Totalschaden. Der Sachschaden beträgt 110'000 Franken. (rad)