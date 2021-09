Zug Gemeinnützige Gesellschaft führt nun auch Kindertagesstätten Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug (GGZ) nimmt Kibiz Kinderbetreuung Zug in ihre Organisation auf und führt diese ab dem 1. Januar 2022 als Institution unter der bestehenden Marke weiter. Die beiden Non-Profit-Organisationen wollen die familienergänzende Kinderbetreuung im Kanton Zug weiterentwickeln.

Die Nachfrage nach qualitativ guter Kinderbetreuung im Kanton Zug ist gross. «Wir sehen ein beträchtliches Ausbaupotenzial in Bezug auf Betreuungsplätze, Standorte und pädagogische Qualität», lässt sich Karen Umbach, Präsidentin von Kibiz, in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Organisationen zitieren. Trotz solider finanzieller Situation würden die Mittel von Kibiz nicht ausreichen, um die Investitionen zu tätigen, die es für einen solchen Ausbau brauche, beispielsweise für den Kauf von Liegenschaften für weitere Kita-Standorte.

Das gemeinnützige Engagement der GGZ richtet sich seit je an den aktuellen Bedürfnissen der Zuger Bevölkerung aus. Eine qualitativ gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung im Kanton Zug zu sichern und weiterzuentwickeln, ist ein grosses gesellschaftliches Anliegen, für das sich auch die GGZ künftig einsetzen möchte, heisst es in der Medienmitteilung. So entstand die Vision, die Kräfte zu bündeln, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gemeinsam weiter zu fördern.

Miteinander die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter fördern

«Wir freuen uns, dass wir mit Kibiz ein weiteres gemeinnütziges Engagement von gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher Bedeutung eingehen können, welches der Zuger Bevölkerung und den Zuger Unternehmen zugutekommt», wird Peter Hebeisen, Präsident der GGZ, zitiert. Für die GGZ, die unter ihrem Dach etablierte Institutionen wie die Klinik Adelheid, die Horbach Schule oder GGZ@Work vereint, sei der Schritt in dieses für sie neue gesellschaftlich bedeutende Themenfeld «Kind/Jugend» auch eine Chance, mit den Eltern der betreuten Kinder eine jüngere Generation anzusprechen und die Bekanntheit der GGZ im Kanton Zug zu erhöhen.

Kibiz wird eine Institution der GGZ

Die GGZ nimmt Kibiz in ihre Organisation auf und führt Kibiz als Institution unter der bestehenden Marke und mit dem bewährten Team weiter.

«Wir sind überzeugt, dass die familienergänzende Kinderbetreuung im Kanton Zug durch das Zusammenschliessen beider Non-Profit-Organisationen gestärkt wird»,

bekräftigen die Präsidentin von Kibiz und der Präsident der GGZ. Die Arbeitsplätze bei Kibiz und auch die Geschäftsstelle von Kibiz bleiben bestehen. Die Kibiz-Geschäftsführerin wird Einsitz nehmen im GGZ-Geschäftsleitungsgremium und so die Betreiberin von Kindertagesstätten im Kanton Zug in der Gesamtorganisation vertreten.

Für die betreuten Kinder und ihre Eltern ist Kontinuität gewährleistet. Der Betreuungsalltag und die Ansprechpersonen in den Kitas und der Geschäftsstelle von Kibiz bleiben gleich und die Betreuungsverträge bleiben weiterhin gültig.

Ein zukunftsorientierter Schritt

«Mit diesem Zusammenschluss und den einhergehenden Möglichkeiten, weiterzuwachsen, die Kita- und Tagesfamilienplätze auszubauen und die qualitativ hochstehende Kinderbetreuung im Kanton Zug noch stärker zu verankern, setzen wir den stets visionären und zukunftsorientierten Weg von Kibiz fort», so Karen Umbach mit Blick in die Zukunft. Auch die GGZ bekennt sich dazu, sich weiterhin gesellschaftspolitisch für die Sache der familienergänzenden Kinderbetreuung einzusetzen, zum Beispiel für bezahlbare Kinderbetreuung und für hohe Qualität. (haz)