Zug Geschäftsleitung der Zug Estates erhält ein neues Mitglied Alain Baumgartner wird der Geschäftsleitung ab 1. Mai angehören.

(haz) Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Zug Estates Holding AG haben Alain Baumgartner (40) als Leiter Portfoliomanagement und Mitglied der Geschäftsleitung der Zug Estates AG gewählt, wie aus einer Medienmitteilung der börsenkotierten Firma hervorgeht. Er wird seine Tätigkeit in der neu geschaffenen Position bei Zug Estates am 1. Mai 2021 aufnehmen.

Alain Baumgartner. Bild: PD

Alain Baumgartner, MRICS (Professional Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors), ist seit Oktober 2019 Head Real Estate Portfoliomanagement und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei der Avobis Group AG in Zürich. Davor war er während über 10 Jahren als Portfolio Manager bei der Swiss Life Asset Management AG tätig, zuletzt als Head Portfolio Commercial/Centers und stellvertretender Leiter Portfoliomanagement. Alain Baumgartner verfügt über einen MAS Master in Advanced Studies in Real Estate Management der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.