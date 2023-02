Zug Gesuchter Mann zerbricht Glasflasche und verletzt damit einen Zivilfahnder Ein ziviler Polizist hat in Zug einen von der Polizei gesuchten Mann erkannt. Als er diesen kontrollieren wollte, eskalierte die Situation.

An der S-Bahnstation Schutzengel in Zug attackierte ein gesuchter Mann einen Polizisten mit einer Glasflasche und verletzte ihn. Bild: Stefan Kaiser (Zug 2. Februar 2021) /

Bei einem Einsatz wurde ein Zuger Polizist verletzt: Der zivile Polizist erkannte am Bahnhof in Zug am Samstag einen von der Polizei gesuchten 41-jährigen Mann. Als dieser gegen 17.45 Uhr in eine S-Bahn einstieg, folgte ihm der Polizist.

An der S-Bahnhaltestelle Zug Schutzengel stieg der Gesuchte aus und der Polizist hielt ihn an, um ihn zu kontrollieren. Dann tickte der Mann aus: «Plötzlich behändigte der Mann aus seiner Jackentasche eine Glasflasche, zerschlug diese und stach mit dem abgebrochenen Flaschenhals in Richtung des Polizisten», teilten die Zuger Strafuntersuchungsbehörden am Sonntag mit.

Der attackierte Polizist habe den Angriff mit seinem Arm abgewehrt und wurde dabei an der Handinnenfläche verletzt. Der Angreifer konnte schliesslich von einem weiteren, herbeigeeilten Polizisten arretiert und verhaftet werden.

Der verletzte Polizist wurde vom Rettungsdienst Zug ins Spital überführt, das er später wieder verlassen konnte. Der 41-jährige verhaftete Mann wurde der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zugeführt.