Zug: Glimmbrand bei Bauarbeiten In der Zuger Innenstadt ist es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Der Glimmbrand auf einem Dach eines Geschäftshauses konnte rasch gelöscht werden.

Bild des Glimmbrandes in Zug. Bild: Zuger Polizei

(ls) Am Dienstag, 10. Dezember, kurz vor 9.30 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, wonach es auf dem Dach eines Geschäftshauses an der Gotthardstrasse in Zug brenne. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) war rasch mit ersten Einsatzkräften vor Ort. In der Folge konnte der Glimmbrand in der Dachkonstruktion schnell gelöscht werden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. Verletzt worden sei niemand.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen ist der Brand bei Bauarbeiten ausgebrochen. Während dem Feuerwehreinsatz musste ein Teil der Gotthard- und Industriestrasse gesperrt werden. Im Einsatz standen 25 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) , der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.