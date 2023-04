Zug «Hektisches Jahr» gemeistert: WWZ-Gruppe steigerte ihren Nettoerlös auf 270,5 Millionen Franken Die Zuger WWZ-Gruppe präsentiert ihr Jahresergebnis 2022. Dieses wurde geprägt von der drohenden Energiemangellage.

Die vergangenen Monate waren turbulent: Allerorts herrschten Unsicherheiten rund um das Thema Energieversorgung und Energiepreise. Dies bekam auch die WWZ-Gruppe zu spüren, wie sie in ihrem Jahresergebnis 2022 festhält.

So blicke die WWZ-Gruppe auf ein «hektisches Jahr zurück», wie sich Esther Denzler als CEO in der Mitteilung zitieren lässt. In diesem steigerte die WWZ-Gruppe den Nettoerlös 2022 gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Prozent auf 270,5 Millionen Franken. Die Steigerung sei dabei auf die hohen Energiepreise zurückzuführen.

Gleichzeitig liegt der Konzerngewinn mit 31,1 Millionen rund 21 Prozent unter dem Vorjahr. Dies gilt auch für das operative Ergebnis: Dieses lag bei 24,5 Millionen, was einem Rückgang von 24,4 Prozent entspricht. Der Stromabsatz bewegte sich derweil auf Vorjahresniveau.

Nichtsdestotrotz habe man strategische Zukunftsprojekte mit Erfolg weitergetrieben, so etwa den Ausbau der Fernwärme. Diesen wolle man weiter forcieren, «so dass die Fernwärme zunehmend zum Ersatz der fossilen Wärmeerzeugung beiträgt». Auch der Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Wohn- und Geschäftshäusern hat um 44,1 Prozent zugenommen. Am 11. Mai soll nun die Generalversammlung folgen. Hier empfiehlt der Verwaltungsrat eine gleichbleibende Dividende von 33 Franken pro Aktie. (lga)