In der vierten Generation geführt: Wetter trübt die Bilanz der Etter Distillerie in diesem Jahr

Zug ist bekannt für den Rohstoffhandel, als Finanzplatz und natürlich als Kirschenkanton. Und aus genau jenen Kirschen und anderen Früchten werden seit über 150 Jahren bei der Distillerie Etter jährlich tausende Liter Schnaps gebrannt. So auch in diesem Jahr, auch wenn es wegen der Nässe nicht ganz so viel Obst gab.